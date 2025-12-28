Advertisement
Bihar News: खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार तय! जानें कितना अहम

Nitish Cabinet Expansion: बिहार में मकर संक्रांति के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है. JDU इस बार महिलाओं को भी मंत्रिपरिषद में जगह दे सकती है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:37 AM IST

Trending Photos

Bihar News: खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार तय! जानें कितना अहम (फाइल फोटो)
Nitish Cabinet Expansion: बिहार में खरमास (16 दिसंबर से 14 जनवरी) यानी मकर संक्रांति के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की आशंका जताई जा रही है. इस बात के कयास अभी हाल ही में दिल्ली में CM नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से लगाए जा रहे हैं. बता दें कि फिलहाल बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह संख्या अधिकतम 36 तक हो सकती है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिक्त 10 पदों में से 6 JDU और 4 BJP के कोटे में जा सकता है.

JDU इन वर्गों पर करेगी फोकस
सूत्रों की मानें तो JDU इस विस्तार के जरिए जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम करेगी. वर्तमान कैबिनेट में राजपूत, दलित, भूमिहार और कुशवाहा-कुर्मी समाज को जगह मिली हुई है. ऐसे में अब JDU का फोकस उन वर्गों पर रहने वाला है जिन्हें जगह नहीं मिलीं. राजनीतिक गलियारों में इस बार की चर्चा भी हो रही है कि इस बार महिलाओं को भी मंत्रि परिषद में जगह दी जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो इससे इतना साफ है कि JDU नए चेहरों को मौका देकर आगामी चुनावों में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने की तैयारी में हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार क्यों आवश्यक
बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है, क्योंकि अभी कई मंत्रियों पर अन्य विभागों का बोझ भी है. जेडीयू कोटे के बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5 विभाग है तो वही विजय चौधरी के पास चार विभाग हैं. बीजेपी के भी कई मंत्री दो-दो विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वही, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने है तो उनकी जगह भी फिलहाल खाली है.

