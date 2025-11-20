Advertisement
नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा दलित, दूसरे नंबर पर राजपूत, जानें किस जाति के कितने मंत्री?

Bihar NDA Ministers List: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश सरकार में करीब-करीब सभी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया है. सबसे ज्यादा दलित नेता मंत्री बने. फिर राजपूत और अन्य जातियां हैं.  

Nov 20, 2025

नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा दलित नेता बने मंत्री
नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा दलित नेता बने मंत्री

Nitish Kumar NDA Cabinet List: बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली. इस दौरान कुल 25 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. सीएम नीतीश कुमार के बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली. यह दोनों नेता बिहार के डिप्टी सीएम हैं. सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जबकि, विजय सिन्हा भूमिहार जाति से हैं. वहीं, दिलीप जायसवाल वैश्य जाति हैं. हालांकि, नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा दलित नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली.

बीजेपी से इन नेताओ ने ली मंत्री पद की शपथ
सम्राट चौधरी - मुंगेर - कुशवाहा 
विजय सिन्हा - लखीसराय - भूमिहार 
दिलीप जायसवाल - वैश्य - किशनगंज 
मंगल पांडे - ब्राह्मण - सिवान 
नितिन नवीन - कायस्थ  - पटना 
सुरेंद्र मेहता - कुशवाहा - बेगूसराय 
संजय टाइगर - राजपूत - आरा 
लखेंद्र पासवान- पासवान - वैशाली 
श्रेयसी सिंह - राजपूत - जमुई 
अरुण शंकर प्रसाद-  सुढी- मधुबनी-
राम कृपाल यादव - यादव - पटना 
रमा निषाद - मल्लाह- मुजफ्फरपुर 
नारायण शाह - बनिया-  चंपारन 
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी - अति पिछड़ा - औरंगाबाद 

जदयू के इन नेताओं ने ली शपथ
नीतीश कुमार - कुर्मी - नालंदा 
अशोक चौधरी- दलित - पटना 
लेसी सिंह- राजपूत - पूर्णिया 
सुनील कुमार- दलित - गोपालगंज 
विजेंद्र यादव- यादव- सुपौल 
श्रवण कुमार- कुर्मी - नालंदा 
विजय चौधरी- भूमिहार- समस्तीपुर 
मदन साहनी- मल्लाह - दरभंगा 
जमा ख़ान- मुस्लिम- कैमूर 

LJP(R)
संजय पासवान -  पासवान- बेगूसराय 
संजय सिंह - राजपूत - वैशाली 

HAM -
संतोष कुमार सुमन - दलित - गया 

आरएलएम 
दीपक प्रकाश - कुशवाहा - नॉन इलेक्टेड

जानें किस जाति के कितने मंत्री?
राजपूत - 4 
भूमिहार -2
ब्राह्मण -1 
कायस्थ-1 
कुशवाहा- 3
कुर्मी- 2 
वैश्य- 2 
यादव -2 
मुस्लिम- 1 
मल्लाह- 2 
दलित- 5 
EBC-1

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

