Nitish Cabinet Meeting: डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क और मेगा टेक सिटी के लिए बनेगी कार्य योजना, पहली कैबिनेट बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर

Nitish Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार की आज (मंगलवार, 25 नवंबर) पहली कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में रोजगार और पलायन पर फोकस करते हुए 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की पहली बैठक में उद्योग बढ़ावा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना के निर्माण के लिए शीर्ष समिति के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिली है.

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आगे बताया कि अगले 5 साल में बिहार को न्यू एज इकॉनमी अंतर्गत एक वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करने की योजना है. इसके लिए आज की कैबिनेट मीटिंग में कार्य योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन को स्वीकृति मिली है. राज्य में नए चीनी मिल की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया.

मुख्य सचिव प्रत्यय ने बताया कि इस बार सरकार का पूरा फोकस चीनी मिलों पर है. उन्होंने कहा कि नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने को लेकर सरकार गंभीर है. चीनी मिलों के विकास से गन्ना किसानों को उच्चतर रिटर्न और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेगा. पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले. ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है. सीएम ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.