CM नीतीश कुमार ने अपने पास रखा ये विभाग, सुनील कुमार को मिला उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन विभाग के अलावा पहले से चले आ रहे महत्वपूर्ण विभाग जैसे सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन बने रहेंगे. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को नवगठित उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 13, 2025, 01:36 PM IST

नीतीश सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा (File Photo)
Nitish Government: बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवगठित सिविल विमानन विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के तहत कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है. साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और युवा, रोजगार- कौशल विकास विभाग जैसे नए विभाग भी बनाए गए हैं.

इनको मंत्रियों को मिला ये विभाग
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को नवगठित उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे पहले से शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे थे. उच्च शिक्षा विभाग के गठन से विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों से जुड़े फैसलों में तेजी आने की उम्मीद है. वहीं, श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री संजय टाइगर को अब युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का दायित्व भी सौंपा गया है. 

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के विभागीय दायित्वों में बदलाव किया गया है. अब वे पर्यटन के अलावा कला और संस्कृति विभाग भी देखेंगे. पहले उनके पास कला, संस्कृति के साथ युवा विभाग की जिम्मेदारी थी, जिसे अब युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के साथ जोड़ दिया गया है. मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे पहले से मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग संभाल रहे थे.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के साथ जाएंगे मुकेश सहनी? जानिए क्या बोले VIP प्रमुख

सीएम नीतीश कुमार के पास महत्वपूर्ण विभाग
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन विभाग के अलावा पहले से चले आ रहे महत्वपूर्ण विभाग जैसे सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त वे उन सभी विभागों को भी देखेंगे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार में आधी रात को बड़ा आदेश! 36 IAS अफसरों का तबादला,नए हाथों में कई जिलों की कमान

इनपुट: रजनीश

CM नीतीश कुमार ने अपने पास रखा ये विभाग, सुनील कुमार को मिला उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट
पवन सिंह के इस गाने को मिल चुके हैं 712 मिलियन व्यूज, काजल संग मचा दिया था गदर
शॉर्ट ड्रेस में माही ने डांस कर टेम्परेचर किया हाई, दिलवा में रखिहs' गाना वायरल
तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD का सदस्य बनना बहुत आसान, बस करना होगा ये काम
'जब से तोहरे...' त्रिशा कर मधु और कल्लू की जोड़ी ने 'फुलगोभी' गाने से मचाया धमाल
पटना में बजेगा खेल महाकुंभ का डंका, पटना में ट्रैक पर होगी अफसर की चुनौती
क्या खेसारी लाल यादव ने चुरा लिया पवन सिंह का गाना? भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा बवाल
नवादा: इस मिठाई के बिना अधूरा है 'शादी' का स्वाद! दुल्हन भी ले जाती है अपने ससुराल
बवाल मचाने आ गया! खेसारी लाल यादव के 'लहंगा में मीटर 2' का Motion Poster आउट
बिहार में आज कैसा रहेगा तापमान? घर से निकलने से पहले जानें मौसम विभाग का बड़ा अपडेट