10वीं बार मैं नीतीश कुमार... मंगलवार को छोड़ हर दिन ले चुके हैं शपथ, 20 नवंबर को शुक्रवार की बराबरी कर लेगा गुरुवार

Nitish Kumar Oath Taking Calender: नीतीश कुमार मंगलवार को शपथ ग्रहण करने से चूक गए हैं. अब शायद वे इस दिन कभी शपथ ले भी नहीं पाए हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा का गणित उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता. मंगलवार को छोड़ नीतीश कुमार हर दिन शपथ ग्रहण कर चुके हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:07 PM IST

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी और एनडीए के अन्य मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नीतीश कुमार पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे. 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, उस दिन गुरुवार होगा. नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ शुक्रवार को ली थी. 9 बार में से 2 बार वो शुक्रवार को शपथ ले चुके हैं. वैसे सप्ताह का कोई दिन उनके शपथ ग्रहण से छूटा नहीं है. इस लिहाज वे लकी हैं और हर दिन उनकी किस्मत को चमकाने में अपनो योगदान देते रहे हैं.

नीतीश कुमार ने सबसे पहले 3 मार्च, 2000 दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. हालांकि तब वे केवल 7 दिनों तक यानी 10 मार्च, 2000 तक इस पद पर रह पाए थे और बहुमत न होने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

24 नवंबर, 2005 दिन गुरुवार को दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस पद पर 25 नवंबर, 2010 तक कायम रहे थे. 

तीसरी बार, नीतीश कुमार ने 26 नवंबर, 2010 दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उस कार्यकाल में वे 19 मई 2014 तक पद पर बने रहे थे. 

चौथी बार, नीतीश कुमार ने 22 फरवरी, 2015 दिन रविवार को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था. 19 नवंबर, 2015 तक वे पद पर कायम रहे थे. 

20 नवंबर, 2015 दिन शुक्रवार को उन्होंने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 26 जुलाई, 2017 तक वे पद पर कायम रहे थे.  इस्तीफा देने के अगले ही दिन 27 जुलाई, 2017 दिन गुरुवार को नीतीश कुमार ने 6ठी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था. उस समय वे 12 नवंबर, 2020 तक पद पर बने रहे थे. 

2020 के विधानसभा चुनाव के बाद दिन सोमवार, 16 नवंबर, 2020 को उन्होंने 7वीं बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी. यह सरकार 9 अगस्त, 2022 तक चली थी. अगले ही दिन 10 अगस्त, 2022 दिन बुधवार को उन्होंने 8वीं बार शपथ ग्रहण कर लिया था और 28 जनवरी, 2024 तक यह सरकार चली थी. 28 जनवरी, 2024 दिन रविवार को ही नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज दिन सोमवार को उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है. हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है.

