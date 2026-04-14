सुशासन बाबू के 20 सालः नीतीश कुमार वो 20 काम, जिन्हें दशकों तक याद रखेगा बिहार

Nitish Kumar 20 Years Achievements: बिहार की सियासत में आज (मंगलवार, 14 अप्रैल) 'नीतीश युग' आज समाप्त होने जा रहा है. कैबिनेट बैठक लेने के बाद वे (नीतीश कुमार) सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. इसी के साथ उनका कार्यकाल इतिहास के पन्नों में सिमट कर जाएगा. प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार को 'सुशासन बाबू' के नाम से जाना जाता है और उनके कार्यकाल को स्वर्णिम कालखंड कहा जा सकता है. बता दें कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है. वे साल 2000 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि, वह कार्यकाल महज कुछ दिनों का था. साल 2005 उन्हें पूरी तरह से बिहार को चलाने का मौका मिला था और इसके बाद सत्ता की बागडोर उनके पास ही रही. इस बीच करीब एक साल के लिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी सीएम बनाया था. सियासी जानकारों के मुताबिक, नीतीश कुमार ने जब बिहार की कमान संभाली थी, तब प्रदेश की हालत काफी खराब थी. प्रदेश से अपराध चरम पर था, उद्योग पलायन कर चुके थे और प्रदेश का युवा बेरोजगारी एवं पलायन का शिकार था. सुशासनबाबू ने अपने 20 साल के कार्यकाल में बिहार की इस छवि को बदलने का काम किया है.

साइकिल योजना: स्कूली छात्राओं के लिए नीतीश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना’ शुरू की. इस योजना का मकसद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की लड़कियों को साइकिल देना था ताकि वे आसानी से स्कूल पहुंच सकें. पोशाक योजनाः इस योजना के तहत सरकार की ओर से छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनीफॉर्म देने का काम किया गया. इस योजना से लड़कियों को काफी फायदा मिला. उन्हें स्कूल जाने में सहूलियत मिली और आज प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है. शराबबंदीः नीतीश कुमार ने साल 2016 में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया. यह उनका सबसे साहसिक और चर्चित फैसला रहा. इससे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी आई और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिला. सामाजिक विवादों के बावजूद नीतीश कुमार अपने इस फैसले पर अड़िग रहे. जीविका दीदीः साल 2007 में वर्ल्ड बैंक की मदद से बिहार में 'जीविका' प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी. इसके जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी से जोड़ा गया. आज बिहार में करीब सवा करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं. स्पीडी ट्रायल और सख्त पुलिसिंग को बढ़ावाः प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने साल 2016 में स्पीडी ट्रायल और सख्त पुलिसिंग को बढ़ावा देने का काम किया. इसके तहत बाहुबलियों को जेल भेजा गया. इससे प्रदेश में लोग शाम के बाद भी बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके. सात निश्चय योजनाः नीतीश कुमार ने सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए 'सात निश्चय' योजना लॉन्च की. इसके तहत प्रदेश में ‘हर घर नल का जल’, ‘पक्की गली-नालियां’ और ‘हर घर बिजली’ जैसे काम किए गए. इन कार्यों ने प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया. ‘सात निश्चय-2’ के बाद अब 'सात निश्चय-3' भी धरातल पर उतर चुकी है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाः प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन देने का काम किया गया. EBC और महादलितों का उत्थानः नीतीश कुमार ने पिछड़ों में भी ‘अति पिछड़ा’ और दलितों में ‘महादलित’ की श्रेणी बनाकर इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, उनका यह प्रयास दशकों तक याद रखा जाएगा. इस उपेक्षित वर्ग पर ध्यान देने का असर यह हुआ कि आज यह उनका सबसे बड़ा ‘साइलेंट’ वोट बैंक बन चुका है. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएंः प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया. नीतीश सरकार में मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण किया गया. इससे नीतीस कुमार की ‘सेकुलर’ छवि काफी मजबूत हुई. जाति आधारित गणनाः देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना करवाकर नीतीश कुमार ने 'मंडल' राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम किया. जातीय गणना के बाद उन्होंने आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने का काम किया था. बिहार की जातीय गणना के बाद ही आज राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराई जा रही है. पंचायतों में 50% महिला आरक्षणः बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया. इसने जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को जन्म दिया. इसे देखते हुए केंद्र सरकार अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं की 35 फीसदी भागेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदेश में बिजली की उपलब्धताः 2005 से पहले बिहार में बिजली बहुत कम आती थी. प्रदेश के कई गांव अंधेरे में डूबे हुए थे. नीतीश कुमार ने हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, जिससे आज बिहार के सुदूर इलाकों में भी 20-22 घंटे बिजली रहती है. सड़कों और पुलों का निर्माणः नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रदेश के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने के लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया. इसके तहत प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया और कई पुल-पुलिया का निर्माण कराया गया. इस कार्य ने आज बिहार की लाइफलाइन बदलने का काम किया है. लोक सेवा अधिकार अधिनियमः नीतीश सरकार में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने के लिए RTPS कानून लाया गया, जिससे जाति, आय और निवास जैसे प्रमाण पत्र एक निश्चित समय सीमा के भीतर मिलने लगे. इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापनाः हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और कई नए मेडिकल कॉलेज खोलकर नीतीश ने उच्च शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों का पलायन रोकने की कोशिश की. लोक शिकायत निवारण कानूनः जनता की शिकायतों की सुनवाई और उनके समाधान के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई. ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धारः इसके तहत प्रदेश की पुरानी विरासत को संजोने का काम किया गया, जिससे प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला. आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, राजगीर में ग्लास ब्रिज और जू सफारी, और गया में ‘रबड़ डैम’ जैसे निर्माणों ने पर्यटन को नई ऊंचाई दी है. कृषि रोड मैपः बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए अलग ‘कृषि रोड मैप’ तैयार किया गया, जिससे धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और बिहार को कई बार ‘कृषि कर्मण पुरस्कार’ मिला. जल-जीवन-हरियाली अभियानः पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक, जिसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी की. इसके तहत तालाबों का जीर्णोद्धार और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ. एक करोड़ नौकरी-रोजगार का संकल्पः नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल में प्रदेश के युवाओं को एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार देने का वादा किया था. इसके तहत प्रदेश के कई विभागों में ताबड़तोड़ भर्तियां निकाली गईं. शिक्षकों और पुलिस बल में रिकॉर्ड नियुक्तियां की गईं.