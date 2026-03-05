Advertisement
सुशासन के 20 साल: नीतीश कुमार की वे 10 बड़ी उपलब्धियां, जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी

नीतीश कुमार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई. इसके चलते जनता ने उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया. अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदलने के काफी काम किए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:27 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: 'जंगल राज' से मुक्ति के नारे के साथ 2005 में सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, तो उनके पीछे उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त होगी. उनकी राजनीति ने बिहार को केवल सड़क और बिजली ही नहीं, बल्कि एक 'आत्मसम्मान' और 'पहचान' भी दी.

1. कानून का राजः 2005 से पहले बिहार अपराध और अपहरण के लिए कुख्यात था. नीतीश कुमार ने 'स्पीडी ट्रायल' शुरू कर हजारों अपराधियों को जेल भेजा. संगठित अपराध पर लगाम लगाकर उन्होंने बिहार में 'रूल ऑफ लॉ' स्थापित किया, जिससे आम जनता और व्यापारियों में सुरक्षा का भाव लौटा.

2. महिला सशक्तिकरण: 'साइकिल' से 'सिपाही' तकः नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के लिए 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' शुरू की, जिसने स्कूल ड्राप-आउट रेट को नाटकीय रूप से कम किया. इसके अलावा, बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना.

3. 'सात निश्चय' और इंफ्रास्ट्रक्चर का जालः 'सात निश्चय' योजना के तहत बिहार के हर गाँव तक पक्की गली और नाली पहुँचाई गई. उनके कार्यकाल में बिहार में सड़कों और पुलों का ऐसा जाल बिछा (जैसे गंगा पर दर्जनों पुल), जिसने उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी कम कर दी.

4. शराबबंदी का साहसिक फैसलाः 2016 में महिलाओं की मांग पर उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की. हालांकि यह फैसला विवादास्पद रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा में कमी और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के पीछे इसे एक बड़ा सामाजिक सुधार माना गया.

5. हर घर बिजली: 'लालटेन' से 'एलईडी' तकः 2005 में बिहार के गांवों में बिजली एक सपना थी. नीतीश कुमार ने हर घर बिजली पहुँचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा किया. आज बिहार का बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर देश के कई राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है.

6. अति पिछड़ा (EBC) और महादलित कार्डः नीतीश कुमार ने राजनीति में एक नया वोट बैंक तैयार किया—EBC और महादलित. इन वर्गों को विशेष आरक्षण और योजनाएं देकर उन्होंने सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी.

7. 'जीविका' (JEEVIKA) अभियानः विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई 'जीविका' योजना ने बिहार की करोड़ों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया. यह आज दुनिया के सबसे सफल ग्रामीण आजीविका मॉडलों में से एक है.

8. शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधारः लाखों शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों में पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाएं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना उनके 'सुशासन' का मुख्य हिस्सा रहा.

9. 'जल-जीवन-हरियाली' और पर्यावरणः जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान शुरू किया, जिसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र (UN) तक में हुई. बिहार के हरित आवरण (Green Cover) को बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका रही.

10. बिहार की 'ब्रांडिंग' और गौरवः नीतीश कुमार ने 'बिहार दिवस' की शुरुआत की और दुनिया भर में फैले बिहारियों को एक पहचान दी. राजगीर में अंतरराष्ट्रीय ग्लास ब्रिज, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और पटना में सभ्यता द्वार जैसे निर्माणों ने बिहार के गौरव को पुनर्जीवित किया.

