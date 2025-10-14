NDA Seat Sharing: जिसके नाम पर चुनाव में जा रहा NDA वहीं हुआ नाराज, अमित शाह मनाने आ रहे पटना

NDA Seat Sharing: बिहार एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है लेकिन सहयोगी दलों की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है. जानकारी के मुताबिक, चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से अब नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए हैं. नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही सोमवार (13 अक्टूबर) की शाम को होने वाली एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार ने बीजेपी को फिर से सीट शेयरिंग करने को कहा है. सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि एनडीए में हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार आना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश स्तर के किसी भाजपा नेता से इसे संभालना संभव नहीं है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए की सीट शेयरिंग में जेडीयू की कई परंपरागत सीटों को चिराग पासवान को दिया गया है. इसकी जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए और संजय झा, विजय चौधरी सहित उन सभी नेताओं की क्लास लगा दी, जो बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की डील कर रहे थे. साथ ही बीजेपी को फिर से सीट शेयरिंग करने को कहा है. बता दें कि सीट शेयरिंग में राजगीर, मोरवा और सोनबरसा को चिराग की पार्टी को दिया है. इसके अलावा तारापुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ गई है. यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को उतारने का प्लान है.

2020 में जेडीयू मोरवा सीट हार चुकी थी, लेकिन अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है. वहीं तारापुर सीट पर जेडीयू ने चुनाव और उपचुनाव दोनों जीते हैं. नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा की एक भी सीट किसी को देने के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने बीजेपी को साफ कह दिया है कि इस पर फिर से विचार किया जाए. उधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अपने कोटे की एक सीट मांझी को और चिराग के कोटे से एक सीट कुशवाहा को दे सकती है. वहीं नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना आने वाले हैं.

