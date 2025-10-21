नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में पहली चुनावी सभा का किया शंखनाद, कहा कार्यकर्ता और नेताओं के बहकावे में दो बार उधर गए

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. ऐसे में 6 नवंबर को मुजफ्फरपुर में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीपावली समाप्त होते ही अपने पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करने मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा के राम कृष्णा हाई स्कूल के मैदान में पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. मीनापुर के रामकृष्ण उच्च विद्यालय के मैदान से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. अपने कार्यकाल में किए गए कामों से जनता को अवगत कराया और कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ होता था. बिहार में अपराध अपहरण और हत्याएं होती थी. लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार में सिर्फ विकास का काम हो रहा है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का भी आरोप लगाया.उन्होंने बिना नाम लिए हुए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव खुद कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठाने का काम किया और अब अपने बेटे को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं. लेकिन हम अलग-अलग लोगों को मौका देते हैं. हमारे पार्टी में वंशवाद की कोई जगह नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बिहार के विकास के लेकर विशेष राशि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके कारण हम लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच में कहा कि हम अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बहकावे में आकर दो बार उधर चले गए थे.लेकिन उधर जाकर जब देखा कि कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर हम वापस बीजेपी में आ गए. अब आगे से उधर कभी नहीं जाएंगे.

इनपुट - मणितोष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!