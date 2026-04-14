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पहली बार 7 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, दूसरी बार बने तो हटने में लगा दिए 2 दशक

Nitish Kumar News: नीतीश कुमार को बिहार की सियासत का अजातशत्रु कहा जा सकता है. उनके सामने लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक की पॉलिटिक्स फीकी रही. बीजेपी भी कभी उन्हें ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी. वे अपने मन से सत्ता के समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहे. आज यह 'पुरोधा' दिल्ली के लिए निकल पड़ा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:24 PM IST

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar 20 Years Rule: बिहार की सियासत से आज (मंगलवार, 14 अप्रैल) नीतीश युग का अंत हो रहा है. 'सुशासन बाबू' के 20 साल के कार्यकाल के समापन बड़ा ही भावुक क्षण देखा गया. इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक ली. जिसमें वह काफी इमोशनल हो गए. इस दौरान सीएम नीतीश के कई मंत्रियों की आंखों में नमी (आंसू) साफ देखने को मिली. इस ऐतिहासिक बदलाव के समय मुख्यमंत्री आवास से विदाई के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे बिहार की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है. बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली बार वर्ष 2000 में सीएम पद की शपथ ली थी. हालांकि, उनका यह कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का था. इसके बाद उन्हें दूसरी बार 2005 में बिहार का सीएम बनने का मौका मिला था. इस बार नीतीश कुमार ने पूरे पांच साल तक सरकार चलाई और ऐसा काम करके दिखाया कि उन्हें विपक्ष कभी हटा ही नहीं सका. आज भी उन्होंने अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी खाली की है.

बता दें कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सफर का आगाज आपातकाल के दौर में शुरू किया, लेकिन चुनावी सफलता 1985 के चुनाव में मिली. 1985 में पहली बार  विधायक बने और चार साल के बाद 1989 से सांसद बन गए. नीतीश कुमार को सियासी बुलंदी 2005 में मिली, जब वे भाजपा के सहयोग से पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. इसके बाद से बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार बेताज बादशाह बन गए, उनके इर्द-गिर्द पूरी सियासत सिमटी रही. 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्य बने, लेकिन अब चार महीने के बाद सीएम पद से मोहभंग हो गया है और फिर से सांसदी करने के लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया है.

नीतीश कुमार अब तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 9 बार उन्होंने इस्तीफा दिया है. आज इस्तीफा देने के साथ ही 10 शपथ और 10 इस्तीफा की शृंखला पूरी हो गई है. नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से जनता ही नहीं तमाम राजनेता भी दुखी हैं. हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को महामानव बताते हुए कहा कि उनके बिना बिहार अधूरा रहेगा. मांझी ने सोमवार (13 अप्रैल) को एक्स पर लिखा था कि नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगें. सबको पता है कि आपका यह ख्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया है.

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