Bihar New Government: सबसे अधिक शपथ लेने के मामले में पूरे देश में नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई नहीं

Nitish Kumar 10th Time CM: 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार इतिहास रचने को तैयार हैं. हालांकि, इस मामले में वे पहले से ही टॉप पर काबिज हैं. उनके इस रिकॉर्ड के आस-पास कोई नेता नहीं है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:25 PM IST

सीएम नीतीश कुमार
Nitish Kumar Record: बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी गुरुवार (20 नवंबर) को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. सीएम साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. बीजेपी की ओर से दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट किया जा रहा है, मतलब कल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं. इससे पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की जोड़ी खूब जमती थी. अब सम्राट और विजय उस जगह को भरते हुए दिखाई दे रहे हैं. 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार इतिहास रचने को तैयार हैं. हालांकि, उनके इस रिकॉर्ड के आस-पास कोई नेता नहीं है. 

नीतीश कुमार के बाद किसका नंबर?

नेता का नाम    कितनी बार सीएम बने

नीतीश कुमार              9 बार 
जयललिता                  6 बार 
पवन चामलिंग             5 बार 
नवीन पटनायक           5 बार 
प्रकाश सिंह बादल       5 बार 
वीरभद्र सिंह                6 बार

सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहा?

सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है. पवन चामलिंग 24 साल और 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे. वे 12 दिसंबर 1994 को सिक्किम के सीएम बने थे और 26 मई 2019 तक इस पद पर रहे थे. उनके बाद ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम आता है. वे 24 साल 99 दिन तक इस पद रहे. वे 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके ज्योति बसु का नंबर तीसरा है. वे 23 साल 137 दिन तक सीएम पद पर रहे. नीतीश कुमार अभी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं. अगर वह इस बार 5 साल पूरे कर लेते हैं तो संभवतः दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

यह पार्टी के लिए गौरव की बात- संजय झा

नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह पार्टी के लिए गौरव की बात है कि उनके नेता की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है. बिहार की जनता ने उन्हें फिर से पांच साल सेवा करने के लिए मौका दिया है. उन्होंने कहा कि हमारी पूरी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा दिन है. नीतीश कुमार का दसवीं बार शपथ लेंगे और लोगों का हमारे नेता पर इतना अटूट विश्वास है. उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे जदयू विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर नेता चुना जाएगा. दोपहर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जहां उन्हें फिर से नेता चुना जाएगा. उसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

bihar chunav 2025nitish kumarbihar new government formation

