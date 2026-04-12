CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा फैसला, अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस!

Bihar Politics: नीतीश कुमार के पास बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब कुछ दिन के लिए ही बची है, इसके बाद वे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली की सियासत करेंगे. सीएम पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लेने में जुटे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है. ताजा फैसले के अनुसार, बिहार में अब सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है. यह फैसला '7 निश्चय-3' योजना के तहत लिया गया है.

सरकार का यह फैसला यह राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगा. वहीं सरकार ने डॉक्टरों को भी नुकसान नहीं होने दिया है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से डॉक्टरों की आय पर नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया जाएगा. इसके बदले उन्हें गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय में होने वाली कमी की भरपाई हो सके.

क्यों लिया गया यह फैसला?

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सरकार का मानना है कि कई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कम समय देते थे और प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते थे. इससे मरीजों को दिक्कत होती थी. कई बार अस्पतालों में डॉक्टर समय पर नहीं मिलते थे या इलाज ठीक से नहीं हो पाता था. इस समस्या को खत्म करने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है.

बिजली उपभोक्ताओं को दी थी राहत

इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया था. सीएम ने बिजली सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है. इसमें जितनी देरी होगी, अधिकारी को उतना ही भारी जुर्माना देना होगा. नए नियमों के हिसाब से अगर आप बिहार के किसी शहर में रहते हैं तो आवेदन के 3 दिन के अंदर की आपको नया बिजली कनेक्शन मिलना अनिवार्य है. वहीं अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन में कनेक्शन देना होगा और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारियों पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

CM पद से जल्द इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार

बता दें कि नीतीश कुमार जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. वह राज्यसभा सांसद बन चुके हैं. पद छोड़ने का वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं. अगले सप्ताह राज्य में नई सरकार के गठन होने के आसार हैं. 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है. अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है.