Bihar Chunav 2025: भागलपुर में CM नीतीश को बड़ा झटका, सांसद अजय मंडल ने भेजा इस्तीफा, विधायक गोपाल मंडल भी नाराज

Bihar Chunav 2025: भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे अजय मंडल ने अपने त्यागपत्र में संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उधर अजय मंडल के धुर विरोधी और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी नाराज चल रहे हैं. गोपाल मंडल तो सीएम हाउस के बाहर अपने समर्थकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:11 PM IST

अजय मंडल-गोपाल मंडल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दल-बदल का दौर शुरू जारी है. इसी कड़ी में भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है. भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है. मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजकर उन्होंने कहा कि पार्टी राय-मशविरा किए बिना ही भागलपुर की सीटों पर टिकट बांटने का काम कर रही है. जानकारी के मुताबिक, सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र में लिखा कि वे पिछले 20-25 सालों से संगठन और जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके क्षेत्र में टिकट बंटवारे को लेकर उनकी राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी के कुछ लोग उनकी लोकसभा क्षेत्र में टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है. सांसद अजय मंडल ने आगे लिखा कि मुझे आपसे (सीएम नीतीश कुमार) मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही मेरी राय को सुनी जा रही है. जब संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व की राय का कोई महत्व नहीं है तो मेरे लिए अपने आत्मसम्मान और पार्टी के भविष्य की चिंता करते हुए सांसद पद पर बने रहने का औचित्य क्या है.  मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की नाराजगी या विरोध नहीं बल्कि पार्टी और आपके नेतृत्व को किसी हानि से बचाना है.

वहीं दूसरी ओर भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक गोपाल मंडल भी नाराज बताए जा रहे हैं. इस बार उनके टिकट कटने की बात कही जा रही है. इसकी जानकारी मिलते ही गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर डेरा जमाए हुए हैं. गोपाल मंडल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो वे बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर घुस जाएंगे. गोपाल मंडल की नाराजगी की जड़ में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए पूर्व सांसद बुलो मंडल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार गोपालपुर से गोपाल मंडल की जगह बुलो मंडल को टिकट देने का विचार कर रही है.

