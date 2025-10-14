Bihar Chunav 2025: भागलपुर में CM नीतीश को बड़ा झटका, सांसद अजय मंडल ने भेजा इस्तीफा, विधायक गोपाल मंडल भी नाराज

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दल-बदल का दौर शुरू जारी है. इसी कड़ी में भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है. भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है. मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजकर उन्होंने कहा कि पार्टी राय-मशविरा किए बिना ही भागलपुर की सीटों पर टिकट बांटने का काम कर रही है. जानकारी के मुताबिक, सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र में लिखा कि वे पिछले 20-25 सालों से संगठन और जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके क्षेत्र में टिकट बंटवारे को लेकर उनकी राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी के कुछ लोग उनकी लोकसभा क्षेत्र में टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है. सांसद अजय मंडल ने आगे लिखा कि मुझे आपसे (सीएम नीतीश कुमार) मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही मेरी राय को सुनी जा रही है. जब संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व की राय का कोई महत्व नहीं है तो मेरे लिए अपने आत्मसम्मान और पार्टी के भविष्य की चिंता करते हुए सांसद पद पर बने रहने का औचित्य क्या है. मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की नाराजगी या विरोध नहीं बल्कि पार्टी और आपके नेतृत्व को किसी हानि से बचाना है.

ये भी पढ़ें- अखिलेश यादव की राह पर तेजस्वी, RJD में लालू का हाल मुलायम सिंह वाला हुआ!

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं दूसरी ओर भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक गोपाल मंडल भी नाराज बताए जा रहे हैं. इस बार उनके टिकट कटने की बात कही जा रही है. इसकी जानकारी मिलते ही गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर डेरा जमाए हुए हैं. गोपाल मंडल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो वे बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर घुस जाएंगे. गोपाल मंडल की नाराजगी की जड़ में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए पूर्व सांसद बुलो मंडल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार गोपालपुर से गोपाल मंडल की जगह बुलो मंडल को टिकट देने का विचार कर रही है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!