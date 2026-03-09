Advertisement
Bihar Regime Change: नीतीश कुमार की वो सबसे बड़ी गलती और हाथ से फिसल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी

Nitish Kumar Latest News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं. उन्होंने गुरुवार (5 मार्च) को अचानक से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया. उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया. सियासी जानकारों के मुताबिक, नीतीश कुमार को अपनी एक गलती बहुत भारी पड़ गई.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:43 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
Nitish Kumar Biggest Mistake: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं. उन्होंने गुरुवार (5 मार्च) को अचानक से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया. इससे अब बिहार में सत्ता परिवर्तन तय हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी और उसमें निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई को लेकर अभी तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है. सियासी जानकारों के मुताबिक, नीतीश कुमार को अपनी एक गलती इतनी भारी पड़ गई, जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी खींच ली. 

क्या था हिजाब विवाद?

पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया था. इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय कथित रूप से उसका हिजाब खींच दिया था. उस वक्त मंच पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस घटना को लेकर पूरे देश में मुस्लिम संगठनों ने नीतीशक कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. 

डॉ. नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना से महिला डॉक्टर नुसरत परवीन इतना नाराज हुई थीं कि वे अपने पति के साथ बिहार छोड़कर पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत परवीन को इस घटना से गहरा मानसिक आघात पहुंचा है. उन्हें लगा कि एक महिला होने के नाते उनके साथ जो हुआ, वह अपमानजनक है. उन्होंने सबसे पहले इस बारे में अपने भाई को जानकारी दी थी. नुसरत के भाई का कहना है कि इसी मानसिक पीड़ा के कारण उनकी बहन ने नौकरी न करने का निर्णय लिया है. हालांकि परिवार और करीबी दोस्त उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब भी नुसरत के हाथ में है.

हिजाब विवाद से बदले समीकरण

हिजाब विवाद के ठीक बाद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चली थी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के बारे में पूछा था. माना जा रहा है कि इसके बाद ही नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को सियासत में स्थापित करने की रणनीति पर काम शुरू हुआ था.

