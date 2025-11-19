Nitish Kumar Ministers List: नीतीश कुमार कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट यहां देखिए

Nitish Kumar Cabinet Ministers List: नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कल यानी 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और वे 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. इस बार नीतीश कुमार कैबिनेट में कौन-कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को भी हिस्सेदारी दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, भी वे डिप्टी सीएम बन सकते हैं. दूसरे डिप्टी सीएम के पद पर विजय सिन्हा की वापसी पर अभी सस्पेंस है. हालांकि, विजय सिन्हा कैबिनेट का हिस्सा जरूर होंगे.

किस पार्टी से कौन बन सकता है मंत्री?

BJP- सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, विजय मंडल, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया और श्रेयसी सिंह मंत्री बन सकते हैं.

JDU- विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं.

LJPR- राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम चर्चा में.

HAM- जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से बन सकते हैं मंत्री

RLM- उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम सबसे आगे

