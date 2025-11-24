Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी कड़ी चेतावनी

Bihar Politics: बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री अब अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी सोमवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला. राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने भूमि माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, 'मैं किसी माफिया को डराने की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग सफेदपोश बनकर भू-माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उन पर हमारी नजर रहेगी. जैसे खनन विभाग में सुधार संभव हुआ, वैसे ही भूमि सुधार विभाग में भी पारदर्शिता और कड़ाई लाई जाएगी.'

उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पूरी तरह से किसानों की लघु और सीमांत किसानों का सहजता, सुलभता और पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का मोटेशन, चलान ऑर्डर स्टोरी, सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निजात करने का प्रयास होगा. विभाग में कुछ बेहतर करने और परंपरा से हटकर काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि अंचल से लेकर विभाग तक सब कुछ बेहतर करने का प्रयास होगा. जब बालू माफिया और शराब माफिया मिलकर पैसा कमाते हैं, तो वे भू माफिया बन जाते हैं. ऐसे माफियाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने का काम विभाग की ओर से किया जाएगा. इसके साथ उन सफेदपोशों पर भी कार्रवाई होगी, जो भू-माफिया को संरक्षण दे रहे हैं.

उन्होंने प्रदेश के लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों के प्रभाव को खत्म करने और जनता के लिए प्रक्रिया आसान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अंचलों का निरीक्षण अभियान शुरू करने की बात करते हुए कहा कि इससे समस्याएं सीधे सुनी जा सकेंगी. उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ेगी और बिहारी गौरव एवं सम्मान को नई पहचान मिलेगी. अब बिहारी गाली का पर्याय नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा.

इनपुट: आईएएनएस