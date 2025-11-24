Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016589
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी कड़ी चेतावनी

Bihar Politics: बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जीत हासिल कर मंत्रीमंडल का पद संभाला. इसी के साथ विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व और भूमि सुधार कार्यभार संभाला हैं. इसके साथ ही उन्होंने भूमि माफियाओं को भी डराया धमकाया है. उन्होंने कहा कि वह किसी को डरा नहीं रहे लेकिन उन भूमि माफिया पर हमारी नजर रहेगी.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी कड़ी चेतावनी
Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी कड़ी चेतावनी

Bihar Politics: बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री अब अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी सोमवार को राजस्व और भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला. राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने भूमि माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा, 'मैं किसी माफिया को डराने की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग सफेदपोश बनकर भू-माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उन पर हमारी नजर रहेगी. जैसे खनन विभाग में सुधार संभव हुआ, वैसे ही भूमि सुधार विभाग में भी पारदर्शिता और कड़ाई लाई जाएगी.'

उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पूरी तरह से किसानों की लघु और सीमांत किसानों का सहजता, सुलभता और पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का मोटेशन, चलान ऑर्डर स्टोरी, सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निजात करने का प्रयास होगा. विभाग में कुछ बेहतर करने और परंपरा से हटकर काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि अंचल से लेकर विभाग तक सब कुछ बेहतर करने का प्रयास होगा. जब बालू माफिया और शराब माफिया मिलकर पैसा कमाते हैं, तो वे भू माफिया बन जाते हैं. ऐसे माफियाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने का काम विभाग की ओर से किया जाएगा. इसके साथ उन सफेदपोशों पर भी कार्रवाई होगी, जो भू-माफिया को संरक्षण दे रहे हैं.

उन्होंने प्रदेश के लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों के प्रभाव को खत्म करने और जनता के लिए प्रक्रिया आसान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अंचलों का निरीक्षण अभियान शुरू करने की बात करते हुए कहा कि इससे समस्याएं सीधे सुनी जा सकेंगी. उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ेगी और बिहारी गौरव एवं सम्मान को नई पहचान मिलेगी. अब बिहारी गाली का पर्याय नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

Bihar politics

Trending news

Bihar politics
Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, विजय सिन्हा ने दी चेतावनी
CM Nitish
Bihar: हाजीपुर के तीन बड़े औद्योगिक यूनिट का CM नीतीश ने किया निरीक्षण
Pawan Singh
धर्मेंद्र के निधन पर पवन सिंह का भावुक ट्वीट, बोले- इस खबर ने भीतर तक तोड़ दिया
Minister Irfan Ansari
SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा- BLO आए तो घर में बंद करके...
BSSC Recruitment 2025
BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती
Bihar News
कोर्ट मैरिज के 1 साल बाद ही धुआं हुआ बचपन का प्यार, दूसरी शादी की फिराक में पति
BSEB
BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चर्चाओं में आ गई होम मिनिस्ट्री, जानें इसका ढांचा
Rabri Devi
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई
Samastipur News
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ब्लास्ट, कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटा, 4 घायल