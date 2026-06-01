MLC चुनाव के बाद बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं नीतीश कुमार? 21 जून को JDU की बुलाई बड़ी बैठक

Bihar Politics: बिहार MLC चुनाव में नामांकन प्रक्रिया आज यानी सोमवार (31 मई) से शुरू हो चुकी है. आगामी 18 जून को 10 सीटों पर वोटिंग होगी और इसी दिन शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे. चुनावी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को अपनी पार्टी की संगठनात्मक बैठक बुलाकर सियासी पारे को बढ़ा दिया है. जेडीयू की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक, पटना के कर्पूरी सभागार में होगी. MLC चुनाव के ठीक बाद जेडीयू महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक बुलाने को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं.

वहीं जेडीयू से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगाना है. इसके अलावा इस बैठक में जेडीयू के विस्तार, भावी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी. नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है. साथ ही सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. विकसित बिहार और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी.

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बताया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे. राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे. पार्टी की ओर से बैठक का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

बैठक का पूरा कार्यक्रम