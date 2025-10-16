101 सीटों में नीतीश कुमार बेटे को मौका नहीं दे पाए और जीतनराम मांझी ने 6 में ही समधन तक को सेट कर दिया!

Advertisement
Bihar Politics: बिहार के 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कभी सत्ता के केंद्र नहीं रहे. नितांत सौम्य स्वभाव के निशांत कुमार की परवरिश गैर राजनीतिक हुई है, यह कहने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. 

Oct 16, 2025

Bihar Chunav 2025: जेडीयू से सभी 101 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए. कुछ के नाम रह गए तो कुछ नए लोगों को मौका दिया गया. सभी 101 प्रत्याशियों की लिस्ट में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मौका नहीं मिला, जबकि पूरे साल उनके राजनीति में आने के कयास लगते रहे. निशांत कुमार अपने बाबूजी के लिए बिहार की जनता से अपील करते रहे, लेकिन राजनीति में उनके आने की अटकलें हकीकत का जामा नहीं पहन पाईं. परिवारवाद के खिलाफ यह नीतीश कुमार का अटल रवैया कहें या फिर उनकी जिद, ताउम्र बेटे को राजनीति से दूर रखा. ऐसे समय में जब मुखिया का बेटा भी अपने आपको खुदा से कम न समझे, निशांत कुमार की गैर राजनीतिक परवरिश से नीतीश कुमार के खांटी समाजवादी होने का पता चलता है. यह सियासत का एक पहलू है. दूसरा पहलू यह है कि जीतनराम मांझी ने अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे में मिलीं 6 सीटों में से ही अपनी समधन तक को सेट कर दिया. विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जीतनराम मांझी ने सभी 6 टिकट बांटे हैं, उससे मूशहर समाज के प्रति उनकी भलमनसाहत अच्छी तरह समझ में आती है.

परिवारवाद की बात करें तो फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी और शब्द कम पड़ जाएंगे. इस खबर को नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के इर्द गिर्द ही रखते हैं. दोनों एनडीए के घटक दलों के प्रमुख हैं. एक का परिवारवाद के खिलाफ इतना अटल रवैया है और दूसरे को रबड़ से भी ज्यादा लचीला. ऐसा लगता है कि जीतनराम मांझी ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन ही सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को सेट करने के लिए किया है. 

अब जीतनराम मांझी की पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालिए. मूशहर समाज की भलाई के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है, वो इस लिस्ट से साफ जाहिर होती है. इमामगंज से उन्होंने अपनी पुत्रवधु दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराहट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ला कुमार मांझी और कुटुंबा से ललन राम को मौका दिया है. सभी 6 प्रत्याशियों में से 3 जीतनराम मांझी के सगे रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हैं. दीपा कुमारी मांझी उनकी पुत्रवधु हैं. प्रफुल्ल कुमार मांझी उनके दामाद हैं तो ज्योति कुमारी उनकी समधन हैं.

अब उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं. वे अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वेसर्वा हैं और अपनी ही पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं. पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को उन्होंने सासाराम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. हालांकि बाकी सीटों पर उन्होंने पार्टी के नेताओं को तरजीह दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी का राजनीतिक सफर शुरू हो गया. 

