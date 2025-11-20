Nitish Kumar Special: दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा... बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के उतार-चढ़ाव की पूरी कहानी

Nitish Kumar Political Power: बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) को एक 'मील का पत्थर' रखने जा रहे हैं. दरअसल, नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो इस रिकॉर्ड को छू सके हैं और भविष्य में भी उनका रिकॉर्ड शायद कोई तोड़ सके, क्योंकि अभी तक को दूर-दूर तक ऐसा कोई नाम नजर नहीं आ रहा है. बता दें कि इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 2010 वाला कारनामा दोहरा दिया. इस चुनाव के बाद पूरे देश में नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है और यह जायज भी है. बिहार की सियासत में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से जमे हुए हैं. उन्हें जब भी कमजोर समझा गया, वह और दोगुनी ताकत के साथ सामने आए.

नीतीश के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी

एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत को लेकर काफी बातें हो रही थीं. महागठबंधन के साथ-साथ एनडीए के नेता भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उन नेताओं में थे, जो एनडीए की ओर से सीएम फेस पर नीतीश कुमार का नाम क्लियर नहीं कर रहे थे. अमित शाह के गोलमोल जवाब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते थे. जब मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और पीएम मोदी की ओर से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई गई. अंततः एनडीए के सभी घटक दलों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की. इस चुनाव में एनडीए ने बिहार की 243 सीटों में से 202 पर जीत हासिल की, वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलीं तो एक सीट पर मायावती की पार्टी बसपा के नाम रही. इस जीत ने साफ कर दिया है अनुभव, रणनीति और भरोसा. यह तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज होते हैं.