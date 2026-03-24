नीतीश कुमार निर्विरोध चुने गए JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी ने बताया 'प्रेरणा पुंज' तो कांग्रेस ने पूछा- बधाई दें या फिर विदाई?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. यह चौथी बार है जब उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाली है. पार्टी के भीतर इसे संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है.
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. यह चौथा अवसर है जब नीतीश कुमार पार्टी के शीर्ष पद पर आसीन हुए हैं. उनके राजनीतिक सफर में संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की यह कला हमेशा से चर्चा का विषय रही है. इससे पहले वे पहली बार वर्ष 2016 में अध्यक्ष बने थे, जिसके बाद 2018 में उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी मिली. बीच के वर्षों में आरसीपी सिंह और ललन सिंह जैसे नेताओं ने इस पद को संभाला, लेकिन 2023 के संगठनात्मक फेरबदल के बाद तीसरी बार और अब 2026 में चौथी बार नीतीश कुमार ने खुद को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर अपनी निर्विवाद पकड़ साबित कर दी है.
इस बार का अध्यक्ष चुनाव केवल संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं है. चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बन जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर गहन मंथन चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को विस्तार देंगे. पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार का अध्यक्ष पद पर बने रहना संगठन की मजबूती के लिए अनिवार्य है, भले ही वे सत्ता की सीधी जिम्मेदारी से मुक्त हों. वर्ष 2005 से लगातार बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के लिए यह एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है.
नीतीश कुमार के फिर से अध्यक्ष बनने पर जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे देश और बिहार में पार्टी के जितने भी साथी हैं, उन सभी की अटूट आस्था और विश्वास नीतीश कुमार में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जेडीयू और भी अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी. संगठन के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो विषम परिस्थितियों में भी पार्टी को एकजुट रखने की क्षमता रखते हैं.
विपक्षी दल आरजेडी ने इस चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यद्यपि यह जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन नीतीश कुमार को उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विलीन करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश जी को 'नेपथ्य' यानी पर्दे के पीछे ले जाने की राजनीति कर रही है. आरजेडी का मानना है कि जेडीयू के भीतर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वे बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी से बेचैन हैं और नीतीश कुमार को इस बेचैनी को गंभीरता से समझना चाहिए.
सत्ता पक्ष में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के फिर से अध्यक्ष बनने का स्वागत किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'राजनीतिक शुचिता का प्रतीक' और 'प्रेरणा पुंज' बताया. उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन से लेकर आज तक नीतीश जी ने राजनीति के जो आयाम स्थापित किए हैं, वे अनुकरणीय हैं. मयूख ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि विकास की राजनीति को देखकर विपक्ष के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है. उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है.
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कांग्रेस ने नीतीश कुमार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को यह समझ नहीं आ रहा कि नीतीश जी को बधाई दी जाए या विदाई. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को एक 'घिरनी' की तरह बना दिया है, जहाँ जनता 5 साल के लिए एक सरकार चुनती है और वे बीच में ही गठबंधन बदलकर तीन सरकारें बना लेते हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर वे मुख्यमंत्री का पद त्याग सकते हैं, तो उन्होंने अध्यक्ष पद का मोह क्यों नहीं छोड़ा?