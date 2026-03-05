नीतीश युग समाप्त: बिहार में जो काम लालू-तेजस्वी नहीं कर पाए, वो BJP ने कर दिया!

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक से राज्यसभा जाने के फैसला ने सभी को चौंका दिया. अभी 4 महीने पहले ही उन्होंने विपक्ष को शर्मनाक शिकस्त दी थी और अब अचानक से बिहार की सियासत से मुंह मोड़ लिया. उनका यह फैसला किसी को भी समझ नहीं आ रहा है. अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि यह उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी. संसदीय प्रणाली के चारों सदनों (विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा) में जाने की उनकी इच्छा थी, जो आज पूरी हो रही है. कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इसे बिहार की सियासत से 'नीतीश युग' की समाप्ति माना जा रहा है. सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि जो काम लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, वह काम बीजेपी ने कर दिया.

लगभग तीन दशकों से बिहार की सियासत दो चेहरों (लालू यादव और नीतीश कुमार) के इर्द-गिर्द घूम रही है. दोनों नेताओं ने जेपी आंदोलन से बिहार की सियासत में कदम रखा था और तब से अभी तक सत्ता की धुरी रहे हैं. 1990 से 2000 तक का वक्त लालू यादव का था और बिहार में राजद की सरकार चली.

इस कालखंड में लालू यादव खुद भी मुख्यमंत्री रहे और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया. हालांकि, 2005 में सत्ता का केंद्रबिंदु बदल गया और सियासत की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में आ गई. बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं. इस बीच 2 बार महागठबंधन के साथ भी सरकार चलाई.

नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए लालू यादव अपनी पूरी ताकत लगा देते रहे. 2015 के बाद से लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी इसी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके. अब नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार की राजनीति को अलविदा कह दिया है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने अंदरखाने 'ऑपरेशन लोटस' चला रखा था. अगर नीतीश कुमार इस फैसले को स्वीकार नहीं करते तो उनकी पार्टी तोड़ दी जाती. अब उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर सियासत के गुण सिखाए जाएंगे, जिससे जेडीयू को अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा.