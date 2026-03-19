नीतीश कुमार ने जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन, दो सेट में दाखिल किया पर्चा

JDU National President: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के जंतर-मंतर स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. नीतीश कुमार की ओर से चुनाव अधिकारी को दो सेटों में नामांकन पत्र सौंपे गए. संजय झा ने दो सेट में नॉमिनेशन दिया गया है, पहला प्रस्तावक मै खुद हूं, विजय चौधरी भी प्रस्तावक है.

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दो सेटों में नामांकन दाखिल किया गया है. पहले सेट में मैं (संजय झा) खुद प्रस्तावक हूं, जबकि विजय चौधरी भी प्रस्तावक के रूप में शामिल हैं.

चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 22 मार्च, 2026 तक चलेगी. उन्होंने कि अगर इस अवधि के दौरान कोई अन्य उम्मीदवार पर्चा दाखिल नहीं करता है, तो नीतीश कुमार को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा. हालांकि, अगर कोई अन्य नामांकन आता है, तो नियमानुसार चुनाव कराए जाएंगे.

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