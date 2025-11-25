Advertisement
जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा घेरा, नीतीश कुमार उस पर दोनों हाथों से लगा रहे जोर

10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में राजद नेता तेजस्वी यादव को पूरी तरह से पैदल करने के मूड में हैं. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 'हर घर सरकारी नौकरी' देने का बड़ा वादा किया था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:12 PM IST

सीएम नीतीश कुमार
10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में राजद नेता तेजस्वी यादव को पूरी तरह से पैदल करने के मूड में हैं. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 'हर घर सरकारी नौकरी' देने का बड़ा वादा किया था. हालांकि, यह काम बिहार के बजट से 5 गुना ज्यादा था, इसलिए जनता को  को उनपर भरोसा नहीं हुआ. हालांकि, सीएम नीतीश ने इस मुद्दे को काफी सीरियसली लिया है और इस पर पूरा फोकस किए हुए हैं. नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में नौकरी और रोजगार से जुड़े 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले. ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है.

खबर अपडेट हो रही है...

