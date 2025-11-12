Advertisement
Nitish Kumar: नतीजों से पहले CM नीतीश ने दिया भाईचारे का संदेश, मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारे में टेका मत्था

Bihar Politics: रिजल्ट से पहले आए एग्जिट पोल्स से एनडीए खेमा काफी उत्साहित है. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (बुधवार, 12 नवंबर) भाईचारे का बड़ा संदेश देते हुए पटना के महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की, पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और हाई कोर्ट स्थित मजार पर चादरपोशी की.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:59 PM IST

सीएम नीतीश कुमार
Nitish Kumar News: बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की रिजल्ट पर टिकी हैं. शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 08 वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. मतगणना स्थलों पर तीन लेयर की सुरक्षा व्यस्था की गई है. पहली लेयर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, मध्य स्तर पर बिहार विशेष सशस्त्र बल और मतगणना परिसर के बाहर जिला सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है. इससे एनडीए खेमा काफी उत्साहित है. रिजल्ट से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (बुधवार, 12 नवंबर) भाईचारे का बड़ा संदेश देते हुए पटना के महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की, पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और हाई कोर्ट स्थित मजार पर चादरपोशी की. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी साथ रहे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह-सुबह पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने किशोर कुणाल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया. उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी साथ मौजूद थे. इसके बाद मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट मजार पहुंचे और इबादत की. इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे. वहीं इसके बाद सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे. इस दौरान खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नहीं दिखाई दिए. इसको लेकर भी सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है.

सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे अपने लिए एक दरवाजा खोलकर रखते हैं. अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक, नतीजे नहीं आए तो इसके लिए भी उनका (नीतीश कुमार) का मास्टर प्लान जरूर तैयार होगा. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बीजेपी का करीबी बताया जाता है, जबकि अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में रह चुके हैं. वहीं विजय चौधरी की छवि न्यूट्रल नेता वाली है.

