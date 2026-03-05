Advertisement
Bihar Politics: कोशिश थी राबड़ी देवी का आवास बदलने की, बदल गया CM नीतीश कुमार का पता! समझें अंदर की सियासत

Bihar Politics: बिहार में सत्ता परिवर्तन की इबारत लिख दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने का फैसला किया है. इसी के साथ नीतीश कुमार के घर का पता भी बदल जाएगा. मजेदार बात यह है कि कुछ महीने पहले ही राबड़ी देवी के सरकारी आवास को बदला गया था.

Mar 05, 2026

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
Bihar Politics: बिहार की सत्ता के दो सबसे चर्चित पते रहे हैं- 1 अणे मार्ग और 10 सर्कुलर रोड. 1 अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, तो 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव के साथ रहती हैं. नीतीश कुमार ने आज यानी गुरुवार (5 मार्च) को अचानक से राज्यसभा जाने का फैसला किया है. इसी के साथ नीतीश कुमार के घर का पता भी बदल जाएगा. मजेदार बात यह है कि सरकार ने कुछ महीने पहले ही राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को बदलने का काम किया था. राबड़ी देवी ने अभी तक अपना 10 सर्कुलर रोड को खाली नहीं किया और अब नीतीश कुमार को सीएम आवास छोड़ने की नौबत आ गई है.

10 सर्कुलर रोड: 'नो चेंज' का रिकॉर्ड

राबड़ी देवी का यह सरकारी आवास केवल एक घर नहीं, बल्कि आरजेडी का 'शक्ति केंद्र' है. 2005 में सत्ता जाने के बाद राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते यह आवास मिला था. नीतीश कुमार ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी लालू परिवार को यहाँ से बेदखल करने की सख्ती नहीं दिखाई. सत्ता में रहें या न रहें, लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड ही उनका स्थायी राजनीतिक मुख्यालय बना रहा. आज भी विपक्ष की हर बड़ी रणनीति इसी गेट के पीछे तैयार होती है.

1 अणे मार्ग: विदाई की तैयारी

नीतीश कुमार पिछले दो दशकों (कुछ महीनों के ब्रेक को छोड़कर) से इस आलीशान बंगले के निवासी रहे हैं. आज राज्यसभा नामांकन के साथ ही यह तय हो गया है कि अगले कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार 1 अणे मार्ग को खाली कर देंगे. मुख्यमंत्री आवास की चाबी अब भाजपा के किसी नेता (संभावित मुख्यमंत्री) के हाथ में होगी. नीतीश कुमार का नया पता अब लुटियंस दिल्ली में कोई 'टाइप-8' बंगला या 7 सर्कुलर रोड (पटना) हो सकता है, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है.

'एड्रेस' बदलने के सियासी मायने

20 साल बाद मुख्यमंत्री आवास के गेट पर किसी भाजपाई मुख्यमंत्री की नेमप्लेट लगेगी. यह बिहार भाजपा के लिए 'मनोवैज्ञानिक जीत' है. पटना के सबसे बड़े बंगले से निकलकर दिल्ली के बंगले में शिफ्ट होना नीतीश कुमार के 'एक्टिव स्टेट पॉलिटिक्स' से प्रस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रमाण होगा.

नीतीश कुमार की बढ़ेगी ताकत

नीतीश कुमार का पता भले ही बदल रहा हो, लेकिन उनकी सुविधाएं और ताकत कम नहीं होने वाली हैं. उन्हें राज्यसभा सांसद के नाते दिल्ली में एक सरकारी आवास मिलेगा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते पटना में भी 7, सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित होगा. इसके अलावा जेड प्लस (Z+) सुरक्षा के साथ उनका काफिला अब पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी धमक बरकरार रखेगा. इन सबसे बड़ी बात यह है कि पिता दिल्ली में 'चाणक्य' की भूमिका में होंगे, तो बेटे निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू की विरासत को आगे बढ़ाएंगे.

