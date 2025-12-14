Advertisement
Bihar Politics: लालू यादव के आलीशान बंगले में सरकारी स्कूल खोलेगी नीतीश सरकार! सियासी गलियारों में मचा हड़कंप

Lalu Yadav News: लालू यादव के आलीशान बंगले में नीतीश कुमार सरकार अब सरकारी स्कूल खोलने का प्लान बना रही है. पटना के चिड़ियाघर के पास लालू यादव का जो एक मकान है, बिहार सरकार उसमें स्कूल खोलने का विचार कर रही है. बता दें कि इस मकान को ईडी-सीबीआई कार्रवाई में जब्त कर लिया गया है और यहां पिछले 20 वर्षों से ताला लगा हुआ है. 

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:32 AM IST

लालू यादव (फाइल फोटो)
लालू यादव (फाइल फोटो)

Lalu Yadav Bungalow News: राजद अध्यक्ष लालू यादव के आलीशान बंगले में नीतीश कुमार सरकार अब सरकारी स्कूल खोलने का प्लान बना रही है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद इस बात का ऐलान किया है. उनके इस बयान के बाद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. दरअसल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राजद अध्यक्ष लालू यादव को ‘रजिस्टर्ड अपराधी’ बताते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति अब समाज के हित में इस्तेमाल की जाएगी. उन्होंने कहा था कि सीबीआई और ईडी ने लालू यादव की कई संपत्तियां जब्त की हैं, इनमें पटना के चिड़ियाघर के पास का एक मकान भी शामिल है. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार अब इस भवन को खोलकर उसकी मरम्मत कराएगी और वहां बच्चों के लिए सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बीजेपी और जेडीयू ने डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया है, जबकि राजद इसे बदले की भावना से जोड़कर देख रही है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सम्राट चौधरी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनी है, इसलिए उसे जनता की भलाई के काम करने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लालू यादव की संपत्ति को लेकर बयानबाजी कर रही है. वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने गरीबों के नाम पर जमीन हड़पी है. अब उसी जमीन पर समाज कल्याण के कार्य होने चाहिए. 

ये भी पढ़ें- रोहिणी आचार्य को मंत्री दिलीप जायसवाल का सपोर्ट! बोले- 'न्याय के लिए...'

नीरज कुमार ने कहा कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि अनाथालय, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित छात्रावास जैसे संस्थान भी बनाए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि कानून भ्रष्टाचार का इलाज कैसे करता है. इस मामले में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता और भ्रष्टाचारी हैं. भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति का उपयोग समाज के हित में होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्तियों पर स्कूल खोलना एनडीए सरकार की पुरानी नीति रही है.

ये भी पढ़ें- CM नीतीश कुमार ने अपने पास रखा ये विभाग, सुनील कुमार को मिला उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट

दूसरी ओर लालू यादव का महुआ बाग में एक आलीशान बंगला बन रहा है. जब से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पुराना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा, तब से इस बंगले का निर्माण कार्य काफी तेजी के साथ जारी है. इस बंगले को लेकर जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा था कि अगर बंगला गलत दस्तावेजों या अवैध आधार पर बनाया जा रहा है तो कार्रवाई तय है.

वहीं इस मामले में AIMIM विधायक सरवर आलम ने सम्राट चौधरी के इस कदम का समर्थन किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कथनी-करनी में बड़ा फर्क है. AIMIM विधायक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक बड़े सामाजिक नेता रहे हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं. सरवर आलम ने कहा, सरकार लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच करे. अगर वो अवैध पाई जाती है, तो जो भी फैसला सरकार लेगी, हम उसके साथ हैं.हालांकि, AIMIM विधायक ने सरकार की कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा. 

