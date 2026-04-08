20 साल में नीतीश कुमार ने BJP-RSS को किया मजबूत, बीजेपी की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों का होगा नुकसान: अली अशरफ फातमी

Bihar Politics: बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. अगले दो हफ्ते में बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकते हैं.
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बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति के लिए बिहार में भाजपा और आरएसएस के विचारों को आधार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने BJP को बिहार में पैर पसारने की जगह दी. पिछले 20 सालों में बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है. उसी बीजेपी ने अब उन्हें ही सत्ता से बाहर हटाने का फुलप्रूफ प्लान बनाया है. फातमी ने दावा किया कि BJP अब अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की फिराक में है, जो न तो बिहार के हित में है और न ही अल्पसंख्यकों के.
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फातमी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार की सरकार को घेरा और कहा, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 8% तक थी, जो एनडीए और नीतीश कुमार के कार्यकाल में घटकर महज 6% रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने BJP के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के हक और अधिकारों को कमजोर किया है, जिसके कारण आज समाज में असुरक्षा और बेचैनी का माहौल है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया. उनके इसी वैचारिक मार्ग पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य किए हैं, उससे राजद के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है.
RJD के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए फातमी ने बताया कि 11 अप्रैल, 2026 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर से अल्पसंख्यक समाज के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे. यह समारोह तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज द्वारा उनके प्रति विश्वास और सम्मान प्रकट करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.
फातिमा ने कहा, 11 अप्रैल का कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन समारोह नहीं होगा, बल्कि वहां राजद अल्पसंख्यकों के हक, अधिकार और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी भावी रणनीति की घोषणा भी करेगी.