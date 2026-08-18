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राज्यसभा सांसद बनने के बाद फिर एक्शन में नीतीश कुमार: बिहार के सभी जिलों की करेंगे यात्रा... RJD-कांग्रेस ने साधा निशाना

राज्यसभा सांसद बनने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. नीतीश कुमार फिर से बिहार के सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं. वहीं, इसे लेकर RJD और कांग्रेस ने निशाना साधा है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 18, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:50 PM IST
राज्यसभा सांसद बनने के बाद फिर एक्शन में नीतीश कुमार: बिहार के सभी जिलों की करेंगे यात्रा... RJD-कांग्रेस ने साधा निशाना
Image Credit: राज्यसभा सांसद बनने के बाद फिर एक्शन में नीतीश कुमार (@SanjayJhaBihar)

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