/राज्यसभा सांसद बनने के बाद फिर एक्शन में नीतीश कुमार: बिहार के सभी जिलों की करेंगे यात्रा... RJD-कांग्रेस ने साधा निशाना

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं. आज (18 अगस्त, 2026) सुबह-सुबह JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से मिलने उनके आवास पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें नीतीश कुमार के बिहार के सभी जिलों का दौरा करने का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसे लेकर आज शाम में बैठक है. मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा कि पार्टी के जो भी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनसे मिलने आते हैं, उनसे मुलाकात कीजिए. उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए. वहीं, जब नीतीश कुमार और संजय झा बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान समर्थकों की ओर से नारेबाजी भी की गई.
'कोई भी उन्हें कभी भुला नहीं सकता'
नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे लगातार मिलते रहते हैं. वे हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के एक दिग्गज व्यक्तित्व हैं. बिहार में उन्होंने जो काम किए हैं, अभी भी लोग उनको मिस करता है. लोग उनके काम को याद करते हैं और कोई भी उन्हें कभी भुला नहीं सकता. उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ और पूरे बिहार राज्य के लोगों के साथ है.
RJD विधायक रणविजय साहू ने कहा कि अब संजय झा ऐसी बातें कह रहे हैं. जबकि संजय झा ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार में सत्ता से दूर किया. इन साजिशों और चालों के पीछे कौन लोग हैं? बिहार और देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि संजय झा कौन हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से दूर क्यों किया.
बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. अगर वह दौरे पर जा रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या है? वह NDA के नेता हैं और हम सभी NDA के सिपाही हैं. 2005 से उनके नेतृत्व में बिहार में बड़े बदलाव हुए हैं और आज उनके और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं. NDA में सब कुछ ठीक चल रहा है, विपक्ष जो कह रहा है, वह गलत है.
कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि नीतीश कुमार डर की वजह से बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं. खासकर राज्य में बीजेपी की बढ़ती मनमानी और जिस तरह से बीजेपी JD(U) को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर उन्हें डर है. उन्हें पता है कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देती है और उन्हें चिंता है कि कहीं अगले विधानसभा चुनाव तक JD(U) का अस्तित्व ही खत्म न हो जाए.
नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की 16 यात्रा