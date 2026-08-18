/राज्यसभा सांसद बनने के बाद फिर एक्शन में नीतीश कुमार: बिहार के सभी जिलों की करेंगे यात्रा... RJD-कांग्रेस ने साधा निशाना

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं. आज (18 अगस्त, 2026) सुबह-सुबह JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से मिलने उनके आवास पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें नीतीश कुमार के बिहार के सभी जिलों का दौरा करने का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसे लेकर आज शाम में बैठक है. मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा कि पार्टी के जो भी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनसे मिलने आते हैं, उनसे मुलाकात कीजिए. उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए. वहीं, जब नीतीश कुमार और संजय झा बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान समर्थकों की ओर से नारेबाजी भी की गई.