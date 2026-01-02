Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

इतिहास की धरोहर कुम्हरार पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश

Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक कुम्हरार पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मगध और मौर्यकालीन अवशेषों को देखा और पार्क के बेहतर विकास व सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:35 PM IST

Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजधानी पटना स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल कुम्हरार पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पार्क परिसर में संरक्षित मगध साम्राज्य काल से संबंधित स्तंभों के अवशेषों का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने बुलंदीबाग उत्खनन, कुम्हरार उत्खनन और मौर्यकालीन अस्सी स्तंभों वाले विशाल सभागार से जुड़ी जानकारी वाले बोर्डों को भी देखा. इसके बाद उन्होंने कृष्णदेव स्मृति सभागार स्थित पाटलीपुत्र दीर्घा में मौर्यकालीन वास्तुकला, भौतिक सांस्कृतिक आयाम, उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेष, पाटलिपुत्र की कला और संस्कृति से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया.

पार्क के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुम्हरार पार्क भारत सरकार के अधीन है और इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है. पूर्व में यहां किए गए उत्खनन के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएं और निर्माण संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कुम्हरार पार्क को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि यह स्थल मगध साम्राज्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धरोहर है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग आते हैं. ऐसे में पार्क परिसर और प्रदर्शों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां

मौर्यकालीन सभागार और पुरावशेषों का इतिहास
वर्ष 1912-15 और 1951-55 के बीच किए गए उत्खनन में मौर्यकालीन अस्सी स्तंभों वाला एक विशाल सभागार प्रकाश में आया था, जिसमें स्तंभों की 10 पंक्तियां पूर्व से पश्चिम और 8 पंक्तियां उत्तर से दक्षिण दिशा में थीं. स्तंभों के बीच लगभग 15 फीट का अंतराल था और यह सभागार दक्षिणाभिमुख था. बाद में आसपास हुए विकास कार्यों और भू-जल स्तर में वृद्धि के कारण ये जलमग्न हो गए, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया. विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2005 में इन पुरावशेषों की सुरक्षा के लिए स्थल को मिट्टी और बालू से भर दिया गया.

निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

रिपोर्ट: रजनीश

