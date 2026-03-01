Nitish Kumar Special: बिहार की सियासत के 'खिलाड़ी नंबर-1' हैं CM नीतीश कुमार, लालू से लेकर तेजस्वी तक, बाप-बेटे कभी रोक नहीं पाए

Nitish Kumar Birthday Special: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (रविवार, 01 अप्रैल) अपना 75वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रहे हैं. जेडीयू इस खास दिन को बड़े धूमधाम से सेलीब्रेट कर रही है. बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अजातशत्रु कहा जाता है. सन 2000 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान उनका कार्यकाल सिर्फ 7 दिन तक रहा. साल 2005 में उन्हें पहली बार 5 साल तक सत्ता चलाने का मौका मिला और फिर कभी भी कुर्सी उनके हाथों से नहीं फिसली. पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का वह स्क्रू पता है, जिसे टाइट करते ही बिहार की सत्ता उनके इर्द-गिर्द ही घूमती है. तभी तो सरकार चाहे एनडीए की बने या महागठबंधन की लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बनते हैं.

2000 में पहली बार मिली थी सत्ता

2000 के विधानसभा चुनावों में, RJD 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 163 सीटों से बहुत पीछे रह गई. भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड), और समता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और कुल मिलाकर 122 सीटें जीतीं. बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनी. हालांकि, BJP के सीनियर नेताओं की जिद और रणनीति के कारण नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया.

नीतीश बने सीएम, लेकिन बहुमत नहीं मिला

नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. एनडीए को उम्मीद थी कि वे निर्दलीय विधायकों और अन्य दलों के समर्थन से बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. विधानसभा में बहुमत साबित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सरकार को आवश्यक समर्थन नहीं मिला. राजद और अन्य दलों ने अपने विधायकों को एकजुट रखा और किसी ने भी एनडीए को समर्थन नहीं दिया. इसकी वजह से फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार फेल हो गई थी और नीतीश कुमार ने सिर्फ सात दिन (10 मार्च 2000) में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. मइसके बाद राजद नेता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं.

2005 से अबतक, सिर्फ नीतीशे कुमार

साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जबरदस्त जीत दर्ज की और इस बार नीतीश कुमार पूरे बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने. यह उनकी स्थायी राजनीतिक पारी की शुरुआत थी, जो अब तक जारी है. इस बीच नीतीश कुमार ने दो बार गठबंधन भी बदले, लेकिन सीएम की कुर्सी उनके पास ही रही. 2013 में बीजेपी से दोस्ती टूटने के बाद पहली बार राजद के साथ गठबंधन किया और लालू यादव के बेटों की राजनीति में एंट्री कराई. 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की. इस चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई, लेकिन इसमें तेजस्वी से ज्यादा हाथ चिराग पासवान का था. इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को निशाना बनाया गया और कहा गया कि अब जेडीयू समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे.