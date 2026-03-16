नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा JDU का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी, 22 मार्च तक नामांकन

JDU National President Election: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच जेडीयू में भी बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार 22 मार्च तक नामांकन किया जा सकता है.
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JDU National President Election: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं. इसी के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. अब जेडीयू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया होगी. इसके साथ ही संगठनात्मक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है. जेडीयू नेताओं का कहना है कि आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से ही फैसला लिया जाता है, इसलिए इस बार भी निर्विरोध चुनाव की संभावना जताई जा रही है. पार्टी से जुड़े सूत्र ने बताया कि अगर इस पद के लिए एक से अधिक नामांकन दाखिल होते हैं, तो 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा. हालांकि पार्टी के भीतर ऐसी संभावना कम मानी जा रही है.
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अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार फिर से पार्टी की कमान संभालेंगे या नहीं? सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार ही एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं. सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार फिर से नामांकन कर देते हैं तो फिर पार्टी से कोई आवेदन नहीं किया जाएगा.
चर्चा यह भी है कि अब निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है. निशांत ने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन की है. नई सरकार में उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.