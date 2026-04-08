नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग आज, कल बिजली उपभोक्ताओं को दिया था बड़ा तोहफा

Nitish Kumar Cabinet Meeting: आज (बुधवार, 8 अप्रैल) बिहार सरकार की कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होने वाली है. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. इस बैठक के बाद नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत संभालने चले जाएंगे.
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Nitish Kumar Last Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (बुधवार, 8 अप्रैल) अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक लेने वाले हैं. इसके बाद वे दिल्ली चले जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार कुछ ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं, जिसे बिहारवासी लंबे समय तक याद रखेंगे.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जिन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, उनको पूरा करने को लेकर इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं. इसके अलावा प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और सरकारी नौकरियों से संबंधित भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं.
इससे पहले मंगलवार की सुबह-सुबह सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देने का काम किया था. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने बिजली कनेक्शन के लिए आम आदमी को विद्युत विभाग के चक्कर काटने से बचा लिया. अब अगर शहरी उपभोक्ता को 3 दिन में बिजली कनेक्शन नहीं मिला तो अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी.
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नए नियम के अनुसार, अब शहर में बिजली उपभोक्ताओं को 3 दिन में कनेक्शन देना होगा. वहीं अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन में कनेक्शन देना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारियों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
नीतीश कुमार ने कल यानी 9 अप्रैल को दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की अहम मीटिंग बुलाई है. इस हाई-लेवल मीटिंग को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत पार्टी के सभी शीर्ष रणनीतिकार शामिल होंगे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की सत्ता का खाका खींचने के लिए बुलाई गई है. बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन और मुख्यमंत्री पद के लिए नए विकल्पों पर चर्चा करना है.