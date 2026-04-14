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नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दे दिया 'आखिरी' इस्तीफा, सम्राट के सिर सजेगा ताज!

Nitish Kumar Resignation: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है. इसके साथ ही नई सरकार के शपथ ग्रहण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इस बीच नीतीश कुमार ने भावुक पोस्ट लिखा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 14, 2026, 03:47 PM IST

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नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दे दिया 'आखिरी' इस्तीफा (Photo-AI)
नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दे दिया 'आखिरी' इस्तीफा (Photo-AI)

Nitish Kumar Resignation: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है. इसके साथ ही नई सरकार के शपथ ग्रहण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और मार्च के आखिरी हफ्ते में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी थी. वे अब तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 9 बार उन्होंने इस्तीफा दिया है. आज इस्तीफा देने के साथ ही 10 शपथ और 10 इस्तीफा की शृंखला पूरी हो गई है.

वहीं, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने भावुक पोस्ट लिखा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी. तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं. सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो- सभी के लिए काम किया गया है. हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो. महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है.

इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है. अगले पांच वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है. इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा. बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं. बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

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हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है. हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया. अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा. आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूं.

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