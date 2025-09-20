Bihar News: नीतीश कुमार ने लॉन्च किया विज्ञान बस सेवा, छात्रों को मिलेगी नई तकनीक की जानकारी
Bihar News: नीतीश कुमार ने लॉन्च किया विज्ञान बस सेवा, छात्रों को मिलेगी नई तकनीक की जानकारी

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी बस का शुभारंभ किया. साथ ही पटना में एस्ट्रा पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ एवं स्मारिका बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया. उन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले को उपाधियों से भी सम्मानित किया.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:01 PM IST

मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को तारामंडल में आयोजित एक कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी बस को हरी झंडी दिखाकर राज्य में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शक बस सेवा का शुभारंभ किया. यह बस बिहार के सभी क्षेत्रों में जाकर छात्र-छात्राओं को विज्ञान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया.

इसके तहत तारामंडल, पटना में एस्ट्रा पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ एवं स्मारिका बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर उन्होंने बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के संयुक्त तत्वावधान में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत एमटेक पाठ्यक्रम का बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना में शुभारंभ किया. कार्यक्रम में पटना तारामंडल में टेलीस्कोप सहित ऑब्जर्वेटरी डोम के निर्माण के लिए बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर के बीच समझौता किया गया. साथ ही तारामंडल, पटना में इंटर्नशिप पोर्टल का शुभारंभ किया गया.

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने शिलापट्ट अनावरण कर वर्चुअल रियलिटी थियेटर का उद्घाटन किया. तारामंडल के मुख्य भवन में 5.6 करोड़ रुपये की लागत से वर्चुअल रियलिटी थियेटर की स्थापना की गयी है. उद्घाटन के बाद उन्होंने वर्चुअल रियलिटी थियेटर के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और वहां बैठकर इसका अवलोकन किया. उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि यहां आने वाले विद्यार्थियों एवं लोगों को विज्ञान के साथ-साथ अन्य नई जानकारियों का अनुभव होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग पास आउट छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की.

मुख्यमंत्री ने समग्र रूप से विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सुमन कुमार को 50 हजार एक रुपये का चेक, स्वर्ण पदक, लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र एवं बीटेक की उपाधि से सम्मानित किया. साथ ही सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वैष्णवी प्रिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सलोनी कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रितिक राज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रमित कुमार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रानी कुमारी को लैपटॉप, स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं बीटेक की उपाधि से सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कुलपति एस के वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

इनपुट: आईएएनएस

