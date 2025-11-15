Bihar Chunav Result 2025: अब नीतीश कुमार की निष्ठा नहीं बदल पाएगी, इस कार्यकाल में एनडीए के होकर रह जाएंगे JDU अध्यक्ष

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस प्रकार से आए हैं, उससे अब एक बार साफ हो गई है. अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी निष्ठा नहीं बदल पाएंगे. पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल पूरा होते होते वे महागठबंधन के साथ चले गए थे. उसके ठीक डेढ़ साल बाद वे फिर से एनडीए के साथ आ गए थे और एनडीए में रहकर ही चुनाव मैदान में कूदे थे. अब बिहार का जनादेश इस तरह से आया है कि नीतीश कुमार चाहकर भी महागठबंधन के साथ नहीं जा सकेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि अब नीतीश कुमार पूरे 5 साल एनडीए के मुख्यमंत्री बनकर काम करेंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसे 89 सीटें मिली हैं. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के खाते में 85 सीटें गई हैं. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 19 तो हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हासिल हुई हैं. कुल मिलाकर एनडीए को 202 सीटें मिली हैं. अब बात करते हैं महागठबंधन की. महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मिली हैं. राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दावा तो CM बनने का लेकिन क्या अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव?

दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2, आईआईपी को 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी को 1 सीटें मिली हैं. कुल मिलाकर महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं. अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आते हैं जनता दल यूनाइटेड की 85 और महागठबंधन की 35 सीटें मिलाकर 120 होती हैं. फिर भी सरकार बनने की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली. इसमें ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो जाती है या उनकी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाने की नौबत आती है तो आंकड़ा 125 तक जाता है. हालांकि नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे कि 202 विधायकों के प्रचंड समर्थन वाली सरकार छोड़कर जोड़ तोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई जाए. इससे सरकार की स्थिरता को हमेशा खतरा बना रहेगा, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!