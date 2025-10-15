Advertisement
नीतीश कुमार ने एक ही 'गलती' दो बार की और छिटकता चला गया मुस्लिम वोट बैंक, अब खुद बना रहे दूरी

Nitish Kumar and Muslims: नीतीश कुमार ने महागठबंधन ज्वाइन करने से पहले ये नहीं सोचा कि राजद के मजबूत होते ही मुसलमान रिवर्स गियर लगा सकते हैं, लेकिन हुआ ठीक ऐसा ही. वे अपने काम करने का क्रेडिट लेते रहे और मुस्लिम वोटर राजद की ओर जाते रहे. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:39 PM IST

JDU Candidate List: ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने से पहले 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालते हैं. उस चुनाव में जेडीयू को 115 और भाजपा को 91 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल हुई थी. तब जेडीयू को इतनी सीटें आई थीं कि वह चाहती तो अकेले अपने दम पर निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी. जेडीयू और भाजपा ने मिलकर 206 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी. जाहिर है कि जेडीयू को इतनी सीटें केवल एनडीए के परंपरागत वोटरों के वोट से हासिल नहीं हुआ होगा. 2010 का चुनाव यह बताता है कि तब मुसलमान जेडीयू की ओर तेजी से आकर्षित हुए, क्योंकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ और अपराध का दौर थमता चला गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों खासतौर से पसमांदा मुस्लिमों को तरजीह दी और शासन में भागीदार भी बनाया था. अब बुधवार को जारी जेडीयू की पहली लिस्ट पर नजर डालिए. 57 प्रत्याशियों की लिस्ट में एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं हैं. अब सवाल यह है कि पिछले 15 साल के शासनकाल में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान जेडीयू से छिटकते चले गए और अब नीतीश कुमार ने भी उनसे दूरी बना ली. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ही गलती को दोहराने को जिम्मेदार माना जा सकता है.

अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर कौन सी गलती कर दी होगी, जिससे मुसलमान जेडीयू से किनारा करके चले गए. अब थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं. 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था. 2010 में जेडीयू से जुड़े मुसलमानों को वे फेविकॉल का जोड़ बनाना चाहते थे. उसके बाद 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता कर लिया. यह उनकी पहली गलती थी. तब वे मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने राजद को जिंदा कर दिया था. 

उस समय लालू प्रसाद यादव के लगातार जेल जाने और वहां से आने के चलते राजद कार्यकर्ता खुद को नेतृत्वविहीन महसूस कर रहे थे, नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के रूप में एक नया नेता पैदा किया. चाचा और भतीजे ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार ने जाने अनजाने राजद को आक्सीजन नहीं, बल्कि ग्रीन जोन में पहुंचा दिया. हालांकि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एमवाई समीकरण फिर से हरा भरा हो गया था. मुसलमानों को उनके पसंद के नेता की पार्टी जिंदा हो चुकी थी. राजद को नया नेतृत्व मिल गया था और बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में एक नया विपक्ष का नेता. सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे थे, लेकिन नेता विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने युवाओं और महिलाओं के अलावा रोजगार का मुद्दा उछालकर 2020 के चुनाव का स्वरूप ही बदल दिया था.

अब आते हैं नीतीश कुमार की दूसरी गलती पर. 2020 में सरकार बनी और 2022 का जुलाई आते आते नीतीश कुमार पर एक बार फिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनने की लालसा जगी और वे बन भी गए. यह सरकार जनवरी 2024 तक चली और जब नीतीश कुमार को लगा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब उन्होंने फिर से एनडीए में जाना मुनासिब समझा. इस कारण से बिहार की राजनीति में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े हुए. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में गाहे बगाहे वे अपनी गलतियों का जिक्र करते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि दो बार गलती कर चुके हैं और अब दोबारा गलती नहीं होगी. वे मतदाताओं से इस बात का वादा भी करते हैं, लेकिन वादे हैं वादों का क्या?

अब कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था. पहुंचता भी कैसे, मुसलमानों का उनका नेता मिल गया था. राजद फिर से मुसलमानों की पहली पसंद बन चुका था. 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने 10 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 5 विधानसभा पहुंच गए थे. 

2020 के चुनाव में जेडीयू ने ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से एक की भी जीत हासिल नहीं हुई. 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ा था तो पार्टी के 5 मुस्लिम विधायक बने थे. लेकिन, 2020 के बाद जेडीयू से मुस्लिम वोटरों का तेजी से मोहभंग होना शुरू हुआ. यह बात खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर की एक सभा में कही थी. उन्होंने कहा था कि सभी को पता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं. नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी वे वोट नहीं देते. 

दूसरी ओर, जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा था कि अब वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनलोगों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया है. इसके बाद वक्फ बिल का विरोध करने को लेकर नीतीश कुमार ने कोई संकेत नहीं दिया, तब अल्पसंख्यक समाज के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि बिहार चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है. हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के कई कार्यक्रमों में शामिल होने गए थे. जेडीयू के कई नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमान अब उन्हें वोट नहीं देते. ऐसे में जेडीयू की ओर से शायद ही कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे. अगर कोई उतरा भी तो जमा खान हो सकते हैं.

