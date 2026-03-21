Bihar Politics: 13 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, 15 अप्रैल को होगा नई सरकार का गठन!

Bihar New Government: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं. ऐसे में अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा. नए सीएम को लेकर कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है. हालांकि, बीजेपी का इतिहास बताया है कि पार्टी किसी ऐसे नेता को भी सीएम बना सकती है, जिसका नाम मीडिया में दूर-दूर तक नहीं होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है.

सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 13 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. वहीं 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के पास अगर इस बार सीएम कोटा जाता है तो जेडीयू से बिहार में दो-दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. पार्टी के किसी सीनियर लीडर को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी का नाम चर्चा में है. इसके अलावा नई सरकार में बिहार विधानसभा के स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी. वहीं जेडीयू के खाते में विधान परिषद के सभापति का पद जा सकता है.

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बता दें कि राज्यसभा में नीतीश कुमार का कार्यकाल आगामी 10 अप्रैल से शुरू होगा. इसके बाद किसी भी दिन वह (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बिहार सरकार में निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है.

चर्चा तो नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी हो रही है. वैसे भी एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बनाने का पुराना ट्रेंड रहा है. दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लालकृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा का पालन नहीं किया. मोदी सरकार में अब तक डिप्टी पीएम का कोई पद नहीं है.