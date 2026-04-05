Bihar Politics: 12 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, 14 को नई सरकार का होगा गठन

Nitish Kumar Resign: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में MLC पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद से बिहार के नए सीएम की तलाश शुरू हो गई है. नए सीएम के लिए बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल के नाम आगे चल रहे हैं. वहीं जेडीयू से निशांत कुमार और विजय चौधरी के नाम की चर्चा है. इस बीच चर्चा है कि नीतीश कुमार आगामी 12 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. 14 अप्रैल तक नए सीएम की शपथ होने की चर्चा भी चल रही है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अगले सप्ताह 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं. इसके बाद वे पटना वापस आएंगे और राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देंगे. बिहार की राजनीति में हो रहे बदलावों के बीच नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.

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मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी. गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है.

सीएम पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ना पड़ेगा. अभी नीतीश कुमार 1 अणे मार्ग सीएम आवास में रहते हैं, लेकिन बाद में वे 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रहने के लिए जा सकते हैं.