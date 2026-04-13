कल आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधायक की बैठक के लिए पहुंचेंगे शिवराज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मंगलवार सुबह 11 बजे पुराने सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में कैबिनेट की बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि यह उनकी ओर से ली जाने वाली अंतिम कैबिनेट बैठक होगी. सूत्रों का कहना है कि इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं. इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसके लिए मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके लिए आलाकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे. शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह पटना पहुंचेंगे. भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाएगा. बताया जा रहा है कि JD(U) की ओर से केवल एक उपमुख्यमंत्री होगा और उम्मीद है कि यह पद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार संभालेंगे.

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बिहार में अगले 48 घंटे राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं. सत्ता के गलियारों में गहन विचार-विमर्श का दौर चल रहा है. एक तरफ सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मिलने पहुंचे हैं और वहां मंत्रणा चल रही है. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बना दिया है, जिनके मार्गदर्शन में पटना में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है. जाहिर है, बिहार का मुख्यमंत्री चुनने में शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका होने वाली है.

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पहले यह कहा जा रहा था कि जेडीय की ओर से दो उपमुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि एक ही उपमुख्यमंत्री होगा और वह पद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास आएगा. ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जेडीयू में सत्ता के दो केंद्र स्थापित न हो जाएं. दो उपमुख्यमंत्री होने से निशांत कुमार का कद प्रभावित हो सकता था, इसलिए एक ही उपमुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की गई है.

बीजेपी 15 अप्रैल तक बिहार में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के पक्ष में है, क्योंकि 16 अप्रैल से नारी वंदन अधिनियम के लिए संसद विशेष सत्र के लिए बैठने वाली है और वहां बीजेपी के सभी सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाने वाली है. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं, ऐसे में यह तय है कि 15 अप्रैल को नई सरकार शपथ ले सकती है.