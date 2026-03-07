Bihar Politics: राजभवन से मुख्यमंत्री आवास तक हलचल; राज्यपाल और नंद किशोर यादव से मिले नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा ने लिया जीत का आशीर्वाद

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज (7 मार्च) का दिन भी बेहद हलचल भरा हुआ है. आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्थित राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की. लगभग 10 मिनट तक चली इस भेंट को एक औपचारिक मुलाकात माना जा रहा है. राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने की ओर है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसे मुख्यमंत्री की उनसे शिष्टाचार मुलाकात के रूप में भी देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नंद किशोर यादव से भी मुलाकात की, जिन्हें नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है. यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जहां नीतीश कुमार ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.

उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से भेंट

इसी बीच, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद कुशवाहा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा की पांचों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है. साथ ही, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने वर्षों तक बिहार की सेवा की है, उनके दिल्ली जाने की खबर से समर्थकों में उदासी का भाव है.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रतिक्रिया

मने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कल की बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता दुखी और उदास हैं, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री के हर फैसले में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के संकेत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री होने जा रही है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत युवा हैं और उनकी सोच अच्छी है, परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अब आगे आना चाहिए. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निशांत को राजनीति में लाने का सुझाव दिया था. उन्होंने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि हालांकि यह फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन यह स्वागत योग्य है. बता दें कि कल (7 मार्च) को निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं.