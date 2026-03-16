नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेन्द्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम... राज्यसभा चुनाव में NDA के सभी पांचों उम्मीदवार जीते

Bihar Rajya Sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवारों को जीत मिली है. चुनाव के दौरान महागठबंधन के 4 विधायक मतदान करने नहीं पहुंचे.
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Bihar Rajya Sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है. एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेन्द्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम ने जीत हासिल की है. एनडीए उम्मीदवारों को उसके सभी 202 विधायकों के वोट हासिल हुए. दूसरी ओर, महागठबंधन को केवल 37 विधायकों के वोट मिले थे. जीत के लिए एक उम्मीदवार को 41 वोट हासिल करने जरूरी थे.
महागठबंधन के 4 विधायक गायब
खास बात यह रही कि महागठबंधन के 4 विधायक सोमवार को मतदान करने नहीं पहुंचे. इनमें से कांग्रेस के 3 और राजद के एक विधायक शामिल रहे. राजद से फैसल रहमान, कांग्रेस से मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं की. राजद ने अपनी ओर से अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया था. एनडीए के सभी पांचों प्रत्याशियों की जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है. सरावगी ने सभी पांचों प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी हैं.
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सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन को दी बधाई
वही, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर दी बधाई. साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'बधाई हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. राज्यसभा के लिए बिहार से निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से उनके आवास पर मिलकर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दीं. आपके सशक्त नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण ने पार्टी और समाज दोनों को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान की है. पूर्ण विश्वास है कि राज्यसभा में आपकी सक्रिय भागीदारी और सशक्त नेतृत्व से बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से नई दिशा मिलेगी.