बदलते रहे राज्यपाल और टिके रहे मुख्यमंत्री: वो 10 गवर्नर जिन्होंने नीतीश कुमार को CM पद की शपथ दिलाई

Bihar Politics: नीतीश कुमार की राजनीति अबूझ है. उनकी राजनीति को न तो भाजपा के वाजपेयी और आडवाणी समझ पाए और ना ही पीएम मोदी और अमित शाह. राजनीति को खांटी देसी अंदाज में जीने वाले लालू प्रसाद यादव भी मात खाते चले गए. नीतीश कुमार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
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Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल की अब आखिरी घड़ी है. कल गुरुवार दोपहर बाद वे 3:20 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अगले दिन यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. माना जा रहा है कि 11 अप्रैल को वे पटना लौटेंगे. दिल्ली से पटना वापसी के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी विदाई होनी है. नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने साथ लेकर दिल्ली जाएंगे. सबसे पहले उन्होंने 3 मार्च, 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और सबसे अंत में 20 नवंबर, 2025 को. उनको शपथ दिलाने वाले राज्यपाल तो बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार काबिज रहे अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर. आइए, जानते हैं वो कौन से 10 राज्यपाल थे, जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी?
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पहली बार 3 मार्च 2000: राज्यपाल वीसी पांडे
24 नवंबर 2005: राज्यपाल बूटा सिंह
26 नवंबर 2010: राज्यपाल देवानंद कुंवर
22 फरवरी 2015: राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी
20 नवंबर 2015: राज्यपाल राम नाथ कोविंद
27 जुलाई 2017: राज्यपाल सत्यपाल मलिक
16 नवंबर 2020: राज्यपाल लालजी टंडन
10 अगस्त 2022: राज्यपाल फागू चौहान
28 जनवरी 2024: राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर
20 नवंबर 2025: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (अंतिम और 10वीं बार)
पहली बार जब नीतीश कुमार ने 3 मार्च, 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनकी सरकार केवल 7 दिन तक ही चली थी. 2005 में सरकार बनाने के बाद उन्होंने पहली बार कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन 2010 में भारी बहुमत से सरकार बनाने के बाद भी वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.
लोकसभा चुनाव, 2014 में करारी हार के बाद नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कराया था. जीतनराम मांझी की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो उन्हें हटाकर वे फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे. 2015 वो साल था, जब नीतीश कुमार ने 2 बार शपथ ग्रहण किया था.
गौर करने वाली बात यह है कि दोनों बार अलग अलग राज्यपालों ने उन्हें शपथ दिलाई थी. 2015 के प्रारंभिक दिनों में तत्कालीन राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने शपथ दिलाई थी तो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने.