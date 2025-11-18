अभिजित मुहूर्त, अनुराधा नक्षत्र और अतिगंड योग, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण वाले दिन कैसी होगी ग्रहों की चाल?

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद 20 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं. नीतीश कुमार अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और गुरुवार को जब वे माइक पर मैं नीतीश कुमार... बोलेंगे तो यह उनका 10वां शपथ ग्रहण होगा. बिहार के इतिहास में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने और 10वीं बार शपथ लेने का नीतीश कुमार का रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम रहेगा. उनकी सफल राजनीतिक पारी के पीछे गहरी राजनीतिक सोच, सामाजिक समीकरणों के अलावा ग्रह नक्षत्रों का भी बड़ा रोल रहा है. अब जब वे 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं तो यह जान लेते हैं कि उस दिन का मुहूर्त कैसा रहेगा और कौन सा योग बनने वाला है.

सबसे पहले आपको बता दें कि 20 नवंबर, 2025 को दोपहर 12:18 बजे तक मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि रहने वाली है. उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी. इस दिन 10:58 बजे तक शोभन योग और विशाखा नक्षत्र रहने वाला है. उसके बाद अतिगंड योग और अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. हालांकि 1:20 बजे से 2:46 बजे तक राहु काल रहने वाला है. वहीं 4:05 बजे शाम से लेकर 5:25 बजे शाम तक शुभ समय है.

मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:45 बजे से 12:28 बजे दोपहर तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. वहीं दोपहर बाद 1:53 बजे से 2:35 बजे तक विजय मुहूर्त रहने वाला है. पंडित प्रमोद शुक्ला ने बताया कि 12:32 बजे से 2:30 बजे तक कुंभ लग्न और अनुराधा नक्षत्र में उत्तम मुहूर्त रहने वाला है.

क्या है अभिजित मुहूर्त?

इसकी समयावधि करीब 48 मिनट तक होती है. इसमें असंख्य दोषों को दूर करने की क्षमता होती है. किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक काम के लिए यह मुहूर्त एकदम शुभ माना जाता है. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच आने वाले 15 मुहूर्तों में अभिजित मुहूर्त 8वें नंबर पर आता है. दरअसल, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच के समय को 15 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसका मध्य भाग अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है.

बताते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध अभिजित मुहूर्त में ही किया था. अभिजित मुहूर्त को भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है. अभिजित मुहूर्त का उल्टा निशिता काल होता है, जो मध्य रात्रि के समय हावी रहता है. बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त को उपयुक्त नहीं माना जाता.

क्या होता है विजय मुहूर्त?

यह दिन में किसी भी समय शुरू हो सकता है. यह दो घंटे का मुहूर्त होता है. इस दौरान किए गए कार्यों में विजय और सफलता जरूर प्राप्त होती है. लड़ाई, प्रतियोगिता आदि के लिए यह मुहूर्त शुभ माना जाता है.