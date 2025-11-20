Nitish Kumar Oath Ceremony: क्या मुख्यमंत्री अपनी शपथ को बदल सकता है? यहां जानें संविधान में क्या है प्रावधान

Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. पटना के गांधी मैदान में सुबह साढ़े 11 बजे से शपथ समारोह का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी. राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को एक साथ दो शपथ दिलाई जाएगी. पहली शपथ सीएम पद की होगी, जबकि दूसरी में पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. अब सवाल ये है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने हिसाब से नियमों में बदलाव कर सकता है या शपथ के प्रारूप को बदल सकता है?

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164(3) और तीसरी अनुसूची में मुख्यमंत्री पद की शपथ से जुड़े सारे नियम निर्धारित किए गए हैं. इन नियमों में- मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, कितनी शपथ दिलाई जाएंगी और उसका प्रारूप क्या होगा, इसका जिक्र किया गया है. नियमों के मुताबिक, मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के राज्यपाल के समक्ष ही लेनी होती है. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति एक साथ दो शपथ लेता है. पहली शपथ- पद की और दूसरी- गोपनीयता की शपथ होती है.