Nitish Kumar Oath Ceremony: 'मैं ... ईश्वर की शपथ लेता हूं...', क्या आप जानते हैं जो शपथ मुख्यमंत्री और मंत्री लेते हैं, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था?

Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. वे एक नहीं बल्कि दो शपथ लेगे. पहली शपथ वो सीएम पद की लेंगे. इसके बाद उन्‍हें दूसरी शपथ गोपनीयता की दिलाई जाएगी. संविधान के अनुच्छेद 164(3) और तीसरी अनुसूची के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ का प्रावधान किया गया है.

Nov 20, 2025, 07:40 AM IST

सीएम नीतीश कुमार
Nitish Kumar Oath Ceremony News: नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 20 नवंबर) 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं. पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से लोग शामिल होंगे. शपथ समारोह को लेकर सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है. क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जो शपथ लेते हैं, संविधान में उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? 

बता दें कि नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. वे एक नहीं बल्कि दो शपथ लेगे. पहली शपथ वो सीएम पद की लेंगे. इसके बाद उन्‍हें दूसरी शपथ गोपनीयता की दिलाई जाएगी.

सीएम पद की शपथ

मैं… ईश्‍वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्‍थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं मुख्‍यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत: करण से निर्वहन करूंग तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्‍याय करूंगा.

गोपनीयता की शपथ

मैं…. ईश्‍वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्‍यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्‍यक्ति या व्‍यक्तियों को, तब के सिवा जबकि ऐसे मुख्‍यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्‍य के सम्‍यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍क्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा.

ये भी पढ़ें- सबसे अधिक शपथ लेने के मामले में पूरे देश में नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई नहीं

संविधान में क्या लिखा है?

संविधान के अनुच्छेद 164(3) और तीसरी अनुसूची के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है. शपथ का मूल प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है. हालांकि, शपथ लेते समय ईश्वर का नाम लेना अनिवार्य नहीं है. व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार "ईश्वर की शपथ" या 'सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान' का विकल्प चुन सकता है. इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा. 

शपथ का प्रारूप किसने तैयार किया?

मुख्यमंत्री पद की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है. यह प्रारूप किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें डॉ. भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी.

