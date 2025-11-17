Nitish Kumar Oath Ceremony: 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगी नीतीश कुमार की ताजपोशी, PM मोदी भी हो सकते हैं शामिल

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बार राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. एनडीए के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजने का काम शुरू हो चुका है.

वहीं गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की सूचना रविवार को आने के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया, जिला प्रशासन ने प्रारंभिक तैयारी भी शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में किसी के भी इंट्री पर रोक लगा दी है. गांधी मैदान में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहां एक अस्थायी पुलिस थाना खोलने के साथ ही नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा.

वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने रविवार (16 नवंबर) को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित 243 विधायकों की लिस्ट सौंप दी. बता दें कि इस चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया. 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीतीं तो एक सीट पर बसपा का हाथी दौड़ा. एनडीए की ओर से बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू के खाते में 85 सीटें आईं. एनडीए में शामिल लोजपा-आर को 19 सीटें मिलीं. जीतन राम मांझी की हम ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली राजद इस बार 25 सीटों पर सिमट गई.

