जेपी के 'अंतिम सिपाही' की विदाई: नीतीश के राज्यसभा जाने के साथ खत्म हुआ '74 के आंदोलन' का सरकारी दौर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार, 5 मार्च) राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है. इस नामांकन के साथ बिहार की सियासत से उस पूर पूरी पीढ़ी की विदाई हो गई, जिसने जेपी आंदोलन के साथ अपनी सियासत की शुरुआत की थी. जेपी की बटालियन में लालू यादव, नीतीश कुमार के अलावा रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी शामिल थे. रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी अब दुनिया में नहीं रहे हैं, जबकि लालू यादव पहले ही प्रासंगिक नहीं रहे हैं. अब नीतीश कुमार का भी अवसान हो रहा है.

नीतीश कुमार ने इसे अपनी पूरानी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि संसदीय प्रणाली के चारों सदनों (विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा) में जाने की उनकी इच्छा थी, जो आज पूरी हो रही है. इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जो नई सरकार बनेगी, उसको मेरा पूरा समर्थन और मार्गदर्शन रहेगा.

मुख्यमंत्री की यह बातें इस बात का सबूत हैं कि प्रदेश की जनता से उनको कितना लगाव है. उन्होंने बिहार को बदहाली से निकालकर खुशहाली की ओर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. साल 2005 में जब उन्हें पहली बार पांच साल तक सरकार चलाने का मौका मिला था, तब प्रदेश की स्थिति काफी खराब थी. हर तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी देखने को मिलती थी. नीतीश कुमार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई. इसके चलते जनता ने उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया. अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदलने के काफी काम किए.

जेपी के सिपाहियों में भले ही चार नेता गिने जाते हों, लेकिन बिहार की सियासत सिर्फ लालू-नीतीश के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. वह दौर बदलाव का था. लालू ने सदियों से हाशिए पर पड़े पिछड़ों और दलितों को आवाज देने का किया था. हालांकि, उनके शासनकाल में कानून-व्यवस्था काफी खराब रही और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए. खुद लालू यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था. लालू अब अपनी सियासी विरासत को अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं.

राम विलास पासवान भी अपने निधन से पहले अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे. हालांकि, उनके निधन के बाद लोजपा पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई थी. एक पर भाई पशुपति कुमार पारस ने अधिकार जमाया तो दूसरा चिराग पासवान के हिस्से में आई. सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी के साथ सियासत की. लिहाजा उनके पास अपनी सियासी विरासत सौंपने का मौका नहीं था. फिलहाल, बीजेपी में जेनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल चुका है. सुशील मोदी की जगह अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है.