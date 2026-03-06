Advertisement
राज्यसभा ही नहीं, रायसीना हिल्स पर भी नज़र: क्या राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार? BJP से हुई 'महा-डील' की एक्सक्लूसिव परतें!

Nitish Kumar Future: नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन इस बात का गवाह रहा है कि जो लोग उनको हल्के में लेते हैं, वे मुंह की खाते हैं. राजद और भाजपा, दोनों के साथ ऐसा हो चुका है. उनके बारे में भविष्यवाणी करने और उनको कमतर साबित करने वाले पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषक भी समय-समय पर अपनी भूल सुधार करते रहे हैं.

Mar 06, 2026

नीतीश कुमार कूद सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में

ईरान में अमेरिका भले ही रिजाइम चेंज कर पाए या नहीं, बिहार में रिजाइम चेंज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद राज्यसभा चले जाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री पहली बार शपथ लेगा. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि स्थापना के बाद से ही बिहार में पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के रहते उसे यह अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. अब नीतीश कुमार की मर्जी से ही सही, ऐसा होने जा रहा है. अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बस इसलिए मान गए कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम का पद मिल जाएगा और वे राज्यसभा सदस्य बनकर कुछ दिनों तक मोदी कैबिनेट की शोभा बढ़ाएंगे. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. नीतीश कुमार की सेहत भले ही नासाज है, लेकिन डील करने में उनका कोई सानी समकालीन राजनीति में तो नहीं दिखता है. डील बड़ी है, बस उसकी परतें खुलनी बाकी है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश कुमार करीब डेढ़ साल तक ही राज्यसभा के सदस्य या फिर मोदी सरकार में रहेंगे. उसके बाद देश के सबसे बड़े पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और सुशासन बाबू वहां बैठे नजर आ सकते हैं. 

जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जुलाई, 2027 में खत्म हो रहा है और उसके बाद चुनाव हो सकते हैं. रामनाथ कोविंद की तरह द्रौपदी मुर्मू को दूसरा कार्यकाल मिलता नहीं दिख रहा है. बहुत संभव है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बना दिए जाएं. नीतीश कुमार के नाम पर अन्य दलों का समर्थन भी एनडीए को मिल सकता है. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बिहार में उनके नाराज वोटरों को खुश करने का एक मौका उसके पास होगा.

सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के साथ यही डील हुई है. जो लोग इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि केवल निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की डील हुई है, उसे वो अपनी गलती सुधार सकते हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार सबसे टफ बार्गेनर माने जाते रहे हैं. वे खुद के लिए और पार्टी हित को बचाने के लिए टेबल पर बहुत टफ डील करते हैं. इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब नीतीश कुमार को लेकर अंडर एस्टीमेट वाली बात सामने आई है, उन्होंने खुद को साबित किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना वैसे तो प्रधानमंत्री बनने का था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनका यह सपना पूरा होना संभव नहीं है. इसके अलावा वे बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, चारों सदनों के सदस्य रहने और प्रधानमंत्री न बन पाने की सूरत में राष्ट्रपति बनने का उनके पास सुनहरा मौका है और जाहिर है कि वे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे. इससे पहले रामनाथ कोविंद को बिहार के राज्यपाल रहते राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था. अब यह मौका नीतीश कुमार को भी मिल सकता है.

