Nitish Kumar Power: जब भी कमजोर समझा गया, तब चाणक्य बनकर उभरे CM नीतीश, राज्यसभा जाना एग्जिट है या नया एंट्री प्लान?

Nitish Kumar Political Power: नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनके दिल्ली जाने को बिहार से जाना नहीं समझना चाहिए. यह उनकी राष्ट्रीय राजनीति में किंगमेकर बनने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 04:11 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar Political Power: साल 2014 की करारी हार हो, 2020 में सीटों का कम होना हो, या आज का राज्यसभा नामांकन. नीतीश कुमार ने हमेशा 'बैकफुट' पर जाकर 'फ्रंटफुट' पर छक्का मारा है. नीतीश कुमार के अचानक से राज्यसभा जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया और विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने हमेशा अपनी सहयोगियों को कमजोर करने का काम किया है. राजद और कांग्रेस का कहना है कि यही भाजपा की क्रोनोलॉजी का हिस्सा है. वह पहले गठबंधन करती है, फिर सहयोगियों को कमजोर करती है और अंततः उन्हें पूरी तरह 'निगल' जाती है. हालांकि, राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा यह खेल कभी नहीं कर सकती है. दिल्ली जाने का फैसले से नीतीश कुमार कमजोर नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में किंगमेकर बनकर उभरेंगे.

नीतीश कुमार को जब कमजोर समझा गया

2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिलीं, तो दुनिया ने मान लिया कि नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया. इस हार की राजनीतिक रूप से पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया. लेकिन जब मांझी ने बगावत की, तो नीतीश फिर से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली. 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद के साथ मिलकर पहली बार चुनाव लड़ा और बीजेपी को उसकी हैसियत समझा दी.

2020 में नंबर 3 पर खिसक गई थी JDU

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई. विरोधियों को लगा कि अब तो नीतीश के हाथ से सत्ता चली गई और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी. हालांकि, जब नीतीश कुमार ही सीएम बने तो विरोधियों ने तंज कसा कि अब वे भाजपा की दया पर हैं. नीतीश ने ना केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखी, बल्कि 2022 में पाला बदलकर भाजपा को विपक्ष में बैठा दिया और 2024 में वापस एनडीए में आकर अपनी शर्तों पर सरकार चलाई.

2025 का 'लैंडस्लाइड' विक्ट्री

2020 में तीसरे नंबर की पार्टी होने के कारण नीतीश कुमार को विरोधियों ने बिल्कुल समाप्त मान लिया था. जब विरोधी नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का मजाक उड़ा रहे थे, तब मुख्यमंत्री बड़ी होशियारी से जनता का भरोसा जीतने में लगे हुए थे. प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने नीतीश को अप्रासंगिक बता दिया था, वहां नीतीश-मोदी की जोड़ी ने 202 सीटें जीतकर सबको खामोश कर दिया. जेडीयू ने खुद 85 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की.

क्यों राज्यसभा जाना भी है एक 'पावर मूव'?

अंदरूनी रिपोर्ट बताती है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि इन 3 कारणों से लिया है. 

1. राष्ट्रीय चेहरा:-    केंद्र में एनडीए सरकार में नीतीश कुमार एक अभिभावक (Patriarch) की भूमिका में रहेंगे, जहां उनकी सलाह के बिना बिहार का कोई बड़ा फैसला नहीं होगा.

2. उत्तराधिकारी चुनना:-    अपने सामने ही निशांत कुमार को सत्ता की मुख्यधारा में शामिल कर उन्होंने जेडीयू के भविष्य को सुरक्षित कर लिया है.

3. भाजपा से 'बड़ा' समझौता:-    बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बदले उन्होंने केंद्र में अपने लिए और जेडीयू के लिए बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है.

