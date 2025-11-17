Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007312
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज

Bihar New Government: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की अनुशंसा के साथ राजभवन पहुंचकर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव सौंप दिया. कैबिनेट की बैठक में सरकार के कार्यकाल की सराहना की गई और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को धन्यवाद दिया गया.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज
नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज

Bihar New Government: बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब प्रदेश में नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है. इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और 19 नवंबर को विधानसभा विघटित करने के लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा वाला पत्र सौंपा. राजभवन से बाहर निकलने के बाद बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल से मिले और उन्हें 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा को विघटित करने वाली अनुशंसा का पत्र सौंपा गया. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान विधानसभा को 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा की गई.

इस बैठक में पूरे कार्यकाल के दौरान वर्तमान सरकार में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिला और सरकार के सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया. इसके लिए मुख्य सचिव सहित सभी कर्मियों की सराहना की गई. बैठक में विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई. कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट को औपचारिक रूप से भंग कर दिया. इसके बाद वह सीधे अपने मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे.

ये भी पढ़ें: तीसरी बार CM की शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा गांधी मैदान, जानें इसके तथ्यों के बारे में

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शानदार प्रदर्शन रहा. 

भाजपा ने बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं. राज्य में लोजपा (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके खाते में आई हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar new Governmentnitish kumar

Trending news

Rohini Acharya
रोहिणी आचार्य का दर्द छलका तो बौखलाई सियासत! नीरज कुमार का तेजस्वी पर तंज
Ranchi News
बाबूलाल मरांडी ने NIA को लिखी चिट्ठी, पूर्व DGP अनुराग गुप्ता पर लगाए ये गंभीर आरोप
Rohini Acharya
तेजस्वी यादव से कितने साल बड़ी हैं रोहिणी आचार्य? यहां जानें उनके बारे में सबकुछ
Bihar new Government
नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की
Shalini Mishra
रोहिणी विवाद पर फूटी सियासत! शालिनी मिश्रा का तेजस्वी यादव पर करारा वार
NEET PG seats Bihar
मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त
Rohini Acharya
कितनी संपत्ति की मालकिन हैं परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने वाली रोहिणी आचार्य?
Jharkhand Politics
बिहार जीत पर झारखंड में सियासी संग्राम तेज, नेहा तिर्की और सुदर्शन भगत आमने-सामने
oath ceremony
गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का मेगा शो! पीएम मोदी समेत दिग्गजों की एंट्री
Gandhi Maidan
तीसरी बार CM की शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा गांधी मैदान, जानें इसके तथ्यों के बारे में